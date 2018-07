Skvelá Cibulková na Wimbledone vyradila nasadenú Kontovú

LONDÝN 5. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková zdolala 22. nasadenú Britku Johannu Kontovú za 78 minút 6:3, 6:4 v súboji 2. kola ženskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone (2. – 15. júla, celková dotácia 34 milióna libier, tráva). Zverenkyňa trénera Mateja Liptáka nastúpi v treťom kole proti pätnástke „pavúka“ Belgičanke Elise Mertensovej.

Štvrtý vzájomný duel Cibulkovej a Kontovej bol v úvode vyrovnaný a tenistky si v prvých piatich hrách podržali svoje podanie. Slovenka však v šiestom geme zužitkovala druhý brejkbal, následne uspela pri vlastnom servise a vypracovala si vedenie 5:2. Domáca hráčka v dôležitých momentoch zbytočne kazila, zatiaľ čo Dominika Cibulková vyprodukovala iba päť nevynútených chýb a úvodné dejstvo pre seba získala pomerom 6:3.

V druhom sete pokračovala 33. žena svetového rebríčka v nátlakovej hre, ktorej základom bol stabilný servis. Tentoraz čakala na brejk iba do tretieho gemu a po jeho potvrdení svietil na tabuli stav 3:1 v prospech Cibulkovej. Kontová mohla kontrovať v šiestej hre, keď mala k dispozícii prvý brejkbal v zápase. Nenasadená slovenská tenistka však odmietla komplikácie, na podaní zostala stopercentná a za 78 minút triumfovala 6:3, 6:4.

Cibulková vďaka víťazstvu nad Kontovou zopakovala minuloročný postup do 3. kola v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. V dueli o osemfinálovú miestenku vtedy podľahla Chorvátke Ane Konjuhovej po tuhom boji 6:7 (3), 6:3, 4:6. V rokoch 2011 a 2016 sa dostala na slávnom trávnatom grandslame do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.