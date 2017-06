Cibulková napriek rozlúčke s Roland Garros už v 2. kole rebríčkovo príliš neutrpí

PARÍŽ 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková napriek rozlúčke s parížskym antukovým grandslamovým turnajom Roland Garros už v 2. kole rebríčkovo príliš neutrpí. V online prepočte dokonca momentálne figuruje na 6. pozícii, teda o jednu priečku nad oficiálnym hodnotením z 29. mája.

K 12. júnu klesne 28-ročná Bratislavčanka prinajhoršom na 8. post. Stalo by sa to v prípade, že Dánka Caroline Wozniacka by postúpila do semifinále vo francúzskej metropole, prehrala by v ňom s Kristinou Mladenovicovou a spomenutá domáca adeptka by napokon aj získala titul.