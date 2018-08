Cibulková sa na US Open potrápila s kvalifikantkou, ale postúpila do ďalšieho kola

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata postúpila do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000000 USD, tvrdý povrch vonku).

V 2. kole vyzve Chsieh Su-wej

V utorňajšom stretnutí úvodného kola zdolala úspešnú kvalifikantku Aranthu Rusovú z Holandska za 140 minút 4:6, 6:2, 6:3.

Slovenka sa v 2. kole stretne s Chsieh Su-wej z Taiwanu, ktorá vyradila rovnako nenasadenú Rusku Jekaterinu Alexandrovovú. Ak slovenská tenistka postúpi ďalej, môže to znamenať konfrontáciu so štvrtou nasadenou Nemkou Angelique Kerberovou.

Tretí vzájomný zápas

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (35. v rebríčku WTA) a o dva roky mladšia Rusová (110.) odohrali tretie vzájomné stretnutie.

Ich prvý duel absolvovali pred 12 rokmi práve na US Open ešte ako juniorky. Vtedy 17-ročná Cibulková zvíťazila v 1. kole 6:3, 6:1. Na seniorskej úrovni sa stretli v roku 2010 na tráve v holandskom Hertogenboschi, slovenská tenistka tam v 2. kole triumfovala 6:2, 7:5.

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková sa v roku 2010 dostala vo Flushing Meadows do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.