Cíger: Neprajem nikomu byť v takej situácii. Snažím sa to zvládať

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája (WebNoviny.sk) – V nezávideniahodnej situácii sa ocitla slovenského hokejová reprezentácia na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku. V kolínskej A-skupine v Lanxess Arene nazbierala v šiestich zápasoch iba štyri body a pred sebou má už len jeden zápas.

O šancu na štvrťfinále už definitívne prišla, hrozí jej však vypadnutie z elitnej kategórie. Počas ostatného víkendu Slováci prehrali s dvojicou favoritov – výbermi Ruska (0:6) a USA (1:6).

„Zápas proti Američanom sa veľmi podobal sobotňajšiemu duelu proti Rusom. Kvalita bola na strane súpera a nestačili sme na neho. Pokúšali sme sa čo najdlhšie držať nerozhodný stav, ale robíme veľmi veľa chýb a hráme strašne komplikovane. Ak proti takému súperovi ak urobíte chybu, tak príde trest v podobe inkasovaného gólu,“ povedal tréner Zdeno Cíger.

Chyby a inkasované góly

Jeho tímu sa podarilo skórovať v druhej tretine, obranca Martin Gernát skorigoval na 1:2 a zdalo sa, že Slováci sa môžu postaviť na nohy a bojovať o vytúžený bodík. Nestalo sa, prišli totiž chyby a inkasované góly.

„V druhej tretine je najdôležitejšie nerobiť chyby, pretože striedačka je vtedy ďalej a mnohokrát hráči nestihnú vystriedať. Každé prečíslenie hrozí gólom. Do duelu sme šli s tým, že potrebujeme bodovať. Robíme chyby aj z toho, že nevieme hrať efektívne, potom to za každú cenu silíme a príde prepadnutie a prečíslenie súpera. A to kvalitné tímy ako Rusi a Američania využívajú,“ myslí si kouč Cíger.

„Takéto chyby alebo prepadanie sa môže stávať na klubovej úrovni, ale nie v reprezentácii. Chalani musia na ľade každé jedno striedanie realizovať tak, ako v stredu s Nemcami. Najhoršie na tom je, že sa to nedá zastaviť, Človek tam kričí na striedačke, ale príde jedna a druhá chyba a gól,“ pokračoval.

Zachrániť Slovákov môžu aj Dáni

Je pravdou, že tím SR má stále všetko vo svojich rukách. Na záchranu mu stačí bod z utorkového zápasu proti Švédom.

„Čaká nás ďalší kvalitný súper a my to môžeme zvládnuť len jednoduchosťou a disciplinovanou hrou. Urobíme všetko, aby sme v utorok odohrali zápas lepšie ako dva víkendové. Dúfam, že minimalizujeme chyby, lebo inak sa s takými súpermi hrať nedá,“ povedal tréner Cíger.

Zachrániť Slovákov môžu aj Dáni, ak v ostatných dvoch zápasoch základnej A-skupiny na MS 2017 získajú aspoň bod. „Sme v ťažkej situácii a neviem, čo na to povedať. Vyzerá to tak, že budeme najväčší fanúšikovia Dánov,“ podotkol hlavný kouč výberu SR.

Zdeno Cíger nemôže svojim zverencom uprieť snahu, no iba tá nestačí. „Chalani v zápasoch nestíhajú. Snažia sa robiť aj také veci, ktoré by neboli schopní urobiť a z toho vyplývajú aj chyby. Je to o prílišnej snahe a neskúsenosti. Nemôžem byť nadšený. Nikto takú situáciu nechce mať. Je to však iný level, musíme sa na to pozerať reálne. Súperom ako USA či Rusko jednoducho nestíhame,“ pokračoval.

Asi nikto kormidelníkovi slovenskej hokejovej reprezentácie nezávidí situáciu, v akej sa ocitol so svojimi zverencami. „Nie je to príjemné tam stáť, neprajem nikomu byť v takej situácii. Snažím sa to zvládať a dúfam, že to prežijem,“ dodal.