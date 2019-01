COOP Jednotka, Tesco aj Kaufland reagujú na prieskum potravinárov a hovoria o podpore farmárov

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Obchodné reťazce COOP Jednota, Tesco a Kaufland sa snažia o podporu slovenských potravinárov a farmárov prostredníctvom rôznych projektov či uvádzaním slovenských produktov vlastnej značky na trh.

Reťazce to uviedli v reakcii na výsledky prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) o podiele slovenských agropotravinárskych výrobkov na pultoch ich obchodov. Zároveň však podľa hovorkyne Kaufland Slovensko Lucie Langovej nie je v podobných prieskumoch korektné porovnávať maloformátové predajne a veľké supermarkety.

Málo slovenskej zeleniny

SPPK zverejnila výsledky prieskumu ešte v utorok. Z prieskumu vyplynulo, že v obchodoch sa nachádza iba 40 % slovenských potravín. Komora zbierala údaje na pultoch 54 predajní, ktoré patria obchodným reťazcom pôsobiacim na území SR – Tesco, Lidl, Coop Jednota, Kaufland, Terno, Billa, CBA a Metro.

SPPK v prieskume sledovala najdôležitejšie potravinárske komodity, napríklad podiel mlieka, mäsa, zeleniny a ovocia, mlynských výrobkov, cukru, atď. Zo sledovaných potravinárskych komodít mali vlani najväčšie zastúpenie v obchodoch vajcia pochádzajúce zo slovenských chovov – 74 %. Nasledoval med od slovenských včelárov – 69 % a mlieko zo slovenských mliekarní – 68 %.

Naopak, rebríček sledovaných agropotravinárskych výrobkov uzatvárala za minulý rok spracovaná slovenská zelenina. Tej bolo vlani v obchodoch spomedzi všetkých sledovaných slovenských potravín najmenej – len 21 %. O niečo viac – 24 % SPPK našla slovenského baleného mäsa, spracovaných ovocných a zeleninových štiav bolo 26 %.

Ponuka slovenských výrobkov

Rovnaký podiel má aj čerstvé slovenské ovocie. V roku 2018 na základe výsledkov prieskumu SPPK vyplynulo, že najväčší podiel 61 % slovenských agropotravinárskych výrobkov má na svojich pultoch COOP Jednota, nasledovali CBA (50 %), Tesco (42 %), Billa (40 %), Hypernova/Terno (39 %), Kaufland (37 %), Metro (33 %) a Lidl (16 %).

„COOP Jednota už od svojho vzniku podporovala slovenských potravinárov a farmárov a tejto myšlienky sa bude aj vždy držať. Po celej krajine máme viac ako 2 100 predajní a v každej jednej z nich dominuje ponuka slovenských výrobkov. V priemere dosahuje podiel už predaných slovenských produktov až 70 %, čím výrazne prispievame k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti krajiny,“ uviedol k výsledkom prieskumu generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.

COOP Jednota na lokálnej úrovni zároveň podľa jeho slov spolupracuje so 700 lokálnymi dodávateľmi. Najväčšia maloobchodná sieť podporuje slovenských potravinárov aj prostredníctvom produktov vlastnej značky, ktorých je takmer 800 druhov.

Domáce vajíčka

Vzhľadom na rozsah podnikania spoločnosti Tesco a celkové objemy predaných potravín, patrí Tesco podľa PR manažérky Lucie Poláčekovej medzi obchodné siete, ktoré predávajú najväčšie objemy slovenských potravín.

„Slovenských výrobcov podporujeme už dlhodobo aj vrátane vlastných značiek, vďaka ktorým majú možnosť presadiť sa aj na iných trhoch mimo Slovenska, a tak výrazne zvyšovať svoje tržby. V prípade niektorých produktov, spolupracujeme výhradne so slovenskými dodávateľmi, ako napríklad pri vajíčkach, ktorých ponuka je 100 % slovenská,“ ozrejmila Poláčeková.

Okrem toho má Tesco vo významnej miere podporovať aj malých slovenských dodávateľov. „V septembri 2017 sme spustili projekt na podporu malých slovenských dodávateľov a regionálnych výrobcov ‚Jedinečné chute Slovenska‘, ktorých produkty môžu zákazníci aktuálne nájsť v 41 obchodoch. A ako jediný reťazec na Slovensku sa dlhodobo angažujeme aj v oblasti vzdelávania farmárov. V rámci programu Nadácie Tesco a Farmársky grant, ktorý organizujeme už 6 rokov, sme pomohli pri vzdelávaní viac ako 500 farmárom zo Slovenska,“ dodala Lucia Poláčeková.

Na podiel vplýva aj veľkosť predajne

Spoločnosť Kaufland k výsledkom uviedla, že priemerný počet vystavení slovenských produktov na jej pultoch je o polovicu väčší, než je slovenský priemer.

„Tieto čísla prieskumu jasne potvrdzujú snahu o podporu slovenských výrobkov, keďže so zvyšujúcim podielom vystavení slovenských výrobkov na svojich pultoch v praktickej úrovni sa zvyšuje ich viditeľnosť pred zákazníkmi a tým aj ich predajnosť. Na základe výsledkov prieskumu by sme ešte raz radi zdôraznili, že podiel vystavených domácich potravín je do výraznej miery ovplyvnený aj veľkosťou predajní, ktoré majú jednotlivé reťazce. Nie je korektné porovnávať maloformátové predajne a veľké supermarkety,“ komentovala výsledky hovorkyňa Kaufland Slovensko Lucia Langová.

Kaufland sa snaží o podporu slovenských výrobcov podľa svojej hovorkyne napríklad aj cez firemný projekt s lokálnymi dodávateľmi, v ktorom aktuálne spolupracuje celkovo s 57 menšími dodávateľmi, či prostredníctvom produktového radu „Z lásky k tradícii“ a spolupráce s 200 slovenskými pestovateľmi ovocia a zeleniny.