Cristiano Ronaldo je pod paľbou kritiky za fotografiu na Instagrame

ADRID 23. januára (WebNoviny.sk) – Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dočkal tvrdej kritiky od fanúšikov aj futbalových osobností za fotografiu, ktorú publikoval na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

V utorok absolvoval CR7 súd v Madride, po ktorom nasadol do svojho súkromného lietadla a odletel do Turína k svojmu klubovému zamestnávateľovi Juventusu.

Počas letu sa odfotografoval a snímku verejne publikoval. Stalo sa tak v rovnaký deň, ako vyšlo najavo, že sa stratilo súkromné lietadlo, v ktorom sa nachádzal 28-ročný argentínsky futbalový útočník Emiliano Sala. Práve načasovanie publikácie spomenutej fotografie sa stretlo s nevôľou viacerých ľudí.

„Nebol to vhodný deň na podobný príspevok. Som si istý, že C. Ronaldo nevedel o aktuálnom dianí, niekto ho však mal na to upozorniť,“ poznamenal bývalý anglický futbalový útočník Gary Lineker. „Neuveriteľná sebeckosť a bezcitnosť,“ napísal jeden z fanúšikov 33-ročného zakončovateľa pod uverejnenú fotografiu. Ten sa doposiaľ ku kritike nevyjadril.