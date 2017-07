Cyklisti sa na Tour de France presunú z Nemecka do Belgicka, Sagan môže získať zelený dres

DÜSSELDORF 2. júla (WebNoviny.sk) – Prvá nedeľa na cyklistickej Tour de France 2017 ponúka prvú etapu s predpokladaným šprintérskym dojazdom a zároveň prvú šanca na úspech pre Petra Sagana.

Po upršanej časovke v Düsseldorfe s nečakaným britským víťazom Geraintom Thomasom (po 10 rokoch sa dočkal žltého trička na TdF) čaká na pelotón vyše 200 km dlhý presun z Nemecka do Belgicka a cieľ v Liége, kde by to malo byť o súboji najlepších svetových šprintérov.

Dôraz na stráženie súperov

Iba dve horské prémie najnižšej IV. kategórie (Grafenberg už na 6,5 km a Côte d’Olne 20,5 km pred cieľom) signalizujú, že 2. etapa TdF nebude o profilovej náročnosti. Dôraz sa skôr bude klásť na stráženie si súperov a utvorenie čo najlepšej pozície pre lídra tímu do záverečného šprintu. Prezliekanie žltého trička je nepravdepodobné v prípade, že do cieľového mesta príde pelotón pokope. Spomedzi šprintérov je najvyššie v celkovej klasifikácii Nemec Marcel Kittel na 9. mieste, ale manko 16 sekúnd na Thomasa je priveľké.

Aj ak by Kittel ako jeden z favoritov ovládol šprintérsku koncovku etapy, získal by iba 10 bonifikačných sekúnd, a to by mu na žltý dres nestačilo. Mohol by si však obliecť zelený, kde v sobotu vďaka 9. miestu v časovke získal prvých 7 bodov, pričom Peter Sagan na 18. priečke nebodoval. “V zmoknutej časovke som nespadol a to je najpodstatnejšie. Cítim sa dobre a verím, že mám aj dosť sebavedomia pre nadchádzajúce tri týždne,” povedal Peter Sagan po solídnom vstupe do TdF 2017 na webe timu Bora-Hansgrohe.

Favoritmi sú šprintéri

“Keďže na trase dlhej 203,5 km budú aj vložené pasáže z náročnej jarnej klasiky Liége-Bastogne-Liége, nebude to úplne jednoduchý profil, napriek tomu sa očakáva záver v réžii šprintérov. Víťaz na Boulevard de la Sauvenièrepravdepodobne nebude mať dosah na zmenu žltého trička pre lídra pelotónu,” myslí si bývalý austrálsky profesionál Baden Cooke ne webe Cyclingnews.

Druhá etapa Tour de France 2017 bude mať štart o 12.30 h v Düsseldorfe. Víťaz sa v cieli v Liége objaví pravdepodobne krátko po 17.00 h. Podľa oficiálneho webu Letour.fr sa víťazom etapy stane jeden z popredných svetových šprintérov z tejto skupiny: Marcel Kittel (Quick-Step Floors), André Greipel (Lotto-Soudal), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Arnaud Démare (FDJ), Mark Cavendish (Dimension Data), John Degenkolb (Trek-Segafredo), Michael Matthews (Sunweb) alebo Nacer Bouhanni (Cofidis).