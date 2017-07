Dám do toho všetko a chcem si to aj užiť, hovorí Rybáriková pred semifinále Wimbledonu

LONDÝN 12. júla (WebNoviny.sk) – Osemkrát neprešla slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková na londýnskej tráve cez 1. kolo dvojhry, napriek tomu roky tvrdila, že Wimbledon je pre ňu najobľúbenejší spomedzi grandslamových turnajov.

Trpezlivo čakala na prenikavejší výsledok a dočkala sa ako 28-ročná, keď má ako nenasadená hráčka na dosah postup do veľkého finále. Zostáva jej urobiť posledný krok, zdolať v semifinále Španielku Garbine Muguruzovú-Blancovú.

Vzájomná bilancia 2:2

Vo vzájomnej bilancii proti niekdajšej dvojke počítačového poradia WTA nasadenej ako štrnástej to majú vyrovnané 2:2, Slovenka uspela v dosiaľ najčerstvejšej konfrontácii predvlani v júni práve na tráve v Birminghame (6:3, 6:1).

“Muguruzová bude favoritka. Zdolala som ju už na tráve, ale trošku dávnejšie. Ona už má jeden grandslamový titul a na Wimbledone bola vo finále. Sledovala som jej štvrťfinálový zápas, zahrala naozaj výborne. Neviem, či som už od nej videla taký výkon. Bude to náročné, čaká má veľmi ťažká súperka. Zabojujem, dám do toho všetko, ale chcem si to aj užiť,” uviedla Magdaléna Rybáriková pre agentúru SITA.

Na margo svojej výsledkovo nevábnej wimbledonskej minulosti na oficiálnom portáli WTA piešťanská rodáčka doplnila: “Tráva je môj obľúbený povrch, ale nikdy predtým som nehrala na Wimbledone tak, ako som chcela. Tých osem prehier v 1. kole to potvrdzuje. Veľmi som chcela prejsť cez prvý zápas a niekde v hlave ma to možno nepustilo ďalej. Pred dvoma rokmi som sa ocitla v treťom kole a bol to signál, že to ide, len treba byť mentálne v pohode a celkovo v dobrom nastavení.”

Prvá Slovenka v semifinále Wimbledonu

Rybáriková je treťou Slovenkou medzi najlepšími štyrmi v singli na grandslamovom podujatí po Daniele Hantuchovej a Dominike Cibulkovej a prvou v britskej metropole, v ktorej Hantuchová bola v osmičke v sezóne 2002 a Cibulková v rokoch 2011 a 2016.

Cibulková je finalistkou Australian Open 2014 a semifinalistkou Roland Garros 2009, Hantuchová semifinalistkou AO 2008. Zo SR si semifinále dvojhry v All England Lawn Tennis and Croquet Clube zahral v roku 1988 Miloslav Mečíř, ako reprezentant niekdajšej ČSSR prehral so Švédom Stefanom Edbergom 6:4, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6.

“Mám turnajový titul z Birminghamu, ale v semifinále na turnaji takejto úrovne som nikdy predtým nebola. Nevadí, podstatné je, že už viem zahrať aj proti oveľa kvalitnejším hráčkam a dokážem sa na tie zápasy správne nastaviť. Určite mi pomôže, že teraz mám deň voľna. Hrala som dvakrát za sebou, bolo to náročné. Trošku si oddýchnem a pozriem si nejaké mužské zápasy, nech sa niečo naučím,” s úsmevom skonštatovala Rybáriková pre SITA.

V dobrej nálade pridala vysvetlenie istého momentu z úvodu štvrťfinálového súboja proti CoCo Vandeweghovej. V televíznom prenose to chvíľku vyzeralo, že ju zabolelo brušné svalstvo. “Chcela som len zahrať ´kraťas´ a buchla som sa rúčkou rakety do oblasti panvy. Akurát tam teraz mám modrinu,” podotkla Rybáriková. “Celkovo som bola prekvapená, ako dobre som sa fyzicky na dvorci cítila,” dodala slovenská tenisová dvojka, ktorá už virtuálne atakuje najlepšiu svetovú tridsiatku.

Cesta Rybárikovej do semifinále Wimbledonu 2017:

1. kolo: Monica Niculescová (Rum., 51. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre) 6:4, 6:1 za 79 minút

2. kolo: Karolína Plíšková (ČR-3/3.) 3:6, 7:5, 6:2 za 138 minút

3. kolo: Lesia Curenková (Ukr./35.) 6:2, 6:1 za 65 minút

4. kolo (osemfinále): Petra Martičová (Chor.-Q/135.) 6:4, 2:6, 6:3 za 113 minút

Štvrťfinále: CoCo Vandeweghová (USA-24/25.) 6:3, 6:3 za 74 minút

Rybáriková – Muguruzová-Blancová (2:2)

prehľad vzájomných zápasov

2013 Australian Open – Melbourne (Aus.) tvrdý povrch 1. kolo Muguruzová-Blancová 4:6, 6:1, 14:12

2013 Paríž (Fr.) tvrdý povrch v hale 2. kolo kvalifikácie Rybáriková 3:6, 6:1, 6:3

2013 Indian Wells (USA) tvrdý povrch 3. kolo Muguruzová-Blancová 6:4, 6:0

2015 Birmingham (V. Brit.) tráva 1. kolo Rybáriková 6:3, 6:1