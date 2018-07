Aktualizované: Danko chce na Slovensku rázne zakročiť proti antisemitizmu, bude vychádzať z legislatívy Izraela

aktualizované 3. júla, 11:50

JERUZALEM 3. júla (WebNoviny.sk) – Na Slovensku máme podľa predsedu NR SR Andreja Danka problém s antisemitizmom.

Ako povedal v utorok na stretnutí s izraelským predsedom Knessetu Yuli Edelsteinom, dáva si záväzok, že na jeseň v slovenskom parlamente presadí novú legislatívu, ktorá by rázne zakročila proti antisemitizmu. Definícia antisemitizmu na Slovensku bude podľa Danka vychádzať z izraelskej legislatívy. „Urobím všetko pre to, aby táto téma nezostala opomenutá,“ dodal šéf NR SR.

Problém s Kotlebovou ĽSNS

Práve na pôde Knessetu podľa Danka bolo treba povedať, že máme na politickej pôde problém s ĽSNS. Zdôraznil, že médiá by si mali všímať prejavy intolerancie a antisemitizmu, pretože ovplyvňujú našu mládež.

„Je na zamyslenie, kam sa dostala slovenská politika v tejto oblasti. Chceme zlepšiť trestný zákon a poriadok tak, aby sme so šialencami, ktorí v pléne NR SR popierajú holokaust, urobili poriadok. Dnes nie je problém SNS, ale ĽSNS. Ja som SNS zmenil a budem politicky ďalej bojovať, aby som ukázal, že sú tu šialenci, ktorí v politike nemajú čo robiť,“ vyhlásil Danko.

Edelstein konštatoval vynikajúce vzťahy so Slovenskom. Pripomenul, že Česká republika otvára v Izraeli kultúrne centrum a vyslovil vieru, že tak urobia ďalšie európske krajiny vrátane Slovenska. Poďakoval Dankovi za zorganizovanie medzinárodnej konferencie proti nenávisti na internete v júni v Bratislave.

Československo by bez pomoci židov nevzniklo

Český predseda Senátu Milan Stěch, ktorý je tiež na oficiálnej návšteve Jeruzalema a bol na stretnutí v Knessete spolu s Dankom, zdôraznil, že židovská komunita v mnohých európskych mestách mala veľký podiel na pomoci pri zakladaní Československej republiky v roku 1918. Zároveň dodal, že prejavy antisemitizmu sú v Českej republike na minimálnej úrovni.

Podľa Danka je symbolické, že sa v Knessete stretáva spolu s českým partnerom, pretože bez pomoci Židov by ČSR v roku 1918 nevznikla. „Priateľstvo a pomoc Masarykovi a Štefánikovi sme vám opätovali pri vzniku štátu Izrael a vy ste na nás nezabudli v roku 1993,“ vyhlásil Danko s tým, že bez Židov by nebola Bratislava a nemali by sme svoju históriu.

Danko vyzdvihol spoluprácu s Knessetom v boji proti šíreniu klamlivých informácií na internete. „Ďakujem vám, že vaše zákony môžeme od vás preberať,“ uviedol Danko.

Strategický líder v ochrane dát

Ako povedal Danko v pondelok po stretnutí s predsedom vlády štátu Izrael Benjaminom Netanjahuom, Slovensko môže byť strategickým lídrom v oblasti ochrany dát, pretože EÚ v tejto oblasti zaspala. Danko otázku kybernetickej bezpečnosti považuje za jednu za najdôležitejších.

„Izrael totiž patrí k svetovým lídrom v informačných technológiách,“ uviedol s tým, že dnes prevádzkovatelia internetových stránok sledujú správanie ľudí a môžu ich komukoľvek predať.

„Skenovanie dát rôznymi aplikáciami, keď si prevádzkovatelia vedia zistiť návyky, priateľov a môžu to predať obchodným spoločnostiam, to sú vážne otázky,“ konštatoval.

Obrovský potenciál vidí Danko v rozvoji cestovného ruchu. Ročne na Slovensko príde viac ako 40-tisíc izraelských turistov. Nové príležitosti ponúkajú aj obchod a investície. Izraelské firmy majú rozsiahle skúsenosti v oblasti energetiky, zdravotníctva, kybernetiky, ako aj bezpečnosti.