Danko urobil z vyhlásenia v prospech EÚ zdrap papiera, tvrdí Sulík a kritizuje prejav v Rusku

BRATISLAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) – Sulík sa v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 v Politike vyjadril aj k zahraničnej politike Slovenska a k deklarácii najvyšších ústavných činiteľov o proeurópskom smerovaní Slovenska.

„Je to zdrap papiera, nič nehovoriaca deklarácia. Andrej Danko z toho urobil zdrap papiera, keď sa následne vybral do Moskvy,“ vyhlásil Sulík. To, že Danko vystúpil v ruskej Štátnej dume Sulíkovi nevadí, kritizoval však obsah jeho prejavu.

„Na jednej strane podpíše spoločné vyhlásenie s prezidentom a premiérom v prospech EÚ, vzápätí ide a hovorí, že Rusko je najväčší spojenec Slovenska,“ uviedol. Pripustil však, že s Ruskom potrebuje EÚ korektné vzťahy, pretože je to dôležitý obchodný partner. Bez Ruska sa takisto neskončí vojna v Sýrii, preto musí EÚ podľa Sulíka spolupracovať s Moskvou.