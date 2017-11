Trináste a 14. platy budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur, ale má to jednu podmienku

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Dobrovoľné trináste a štrnáste platy oslobodené od daní a odvodov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana (SNS), by mali zamestnávatelia vyplácať najviac v sume 500 eur. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda SNS Andrej Danko.

„Navrhujeme, aby vždy v júnový výplatný termín a decembrový výplatný termín bola určitá dávka, nazvime to vianočná dávka, alebo dovolenková odmena, ktorá bude do výšky 500 eur oslobodená s postupným nábehom od odvodov a daní,“ povedal.

Podmienkou podľa neho však bude to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Oslobodenie od zdravotných odvodov

Štátna tajomníčka rezortu financií za stranu SNS Dana Meager doplnila, že v júni 2018 bude trinásty plat do sumy 500 eur pre zamestnanca aj zamestnávateľa oslobodený od zdravotných odvodov.

„Test 24 mesiacov nepretržitého odpracovania v pracovnom pomere so zamestnávateľom sa bude robiť k poslednému dňu mesiaca apríl,“ povedala. V roku 2019 by mal byť trinásty plat do sumy 500 eur oslobodený už aj od dane z príjmov fyzických osôb.

Štrnásty plat by mal byť v decembri 2018 oslobodený od zdravotných odvodov a od dane z príjmov a v roku 2019 už aj od sociálnych odvodov. „Plné oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov dosiahneme v roku 2019, a to odvodov zdravotných, sociálnych a dane z príjmov fyzických osôb,“ uviedla.

Priemerná odmena bola vlani 118 eur

Nárok na oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru sa bude podľa Meager testovať ku koncu októbra. „Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi v danom roku trinásty plat, štrnásty plat, ktorý sa rozhodne vyplatiť, nebude predmetom oslobodení,“ povedala.

Ako spresnila pre agentúru SITA, otázne je oslobodenie trinásteho a štrnásteho platu od garančného a úrazového poistenia, keďže oslobodenie od týchto odvodov zrejme neumožňuje európska smernica.

Podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka legislatívny návrh na oslobodenie trinásteho a štrnásteho platu od daní a odvodov poslanci NR SR za SNS predložila na januárovú schôdzu Národnej rady SR. „Návrh je už zhruba na 90 percent pripravený,“ povedal.

Upozornil na to, že podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná odmena pre zamestnancov na Slovensku vlani dosiahla 118 eur. „Podľa nášho názoru ten začiatok na sume 500 eur, ktorý by mal podliehať oslobodeniu, je úplne v poriadku a predpokladáme, že v ďalších rokoch veľmi veľa zamestnávateľov bude týmto spôsobom trinásty a štrnásty plat vyplácať,“ dodal Bernaťák.