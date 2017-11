Premiér Fico predstavil sociálny balíček pre pracujúcich a nezamestnaných

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu má stúpnuť zo súčasných 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce, čo od mája budúceho roka predstavuje nárast z 0,50 eura na hodinu na 1,38 eura na hodinu. Na tlačovej besede o tom informoval premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico. „Nevidím nič, čo by mohlo ohroziť slovenské podnikateľské prostredie,“ povedal.

Plače a náreky zamestnávateľov

Predseda vlády upozornil na to, že Slovensko je krajinou, v ktorej pracuje v noci najviac ľudí v celej Európskej únii. Ide podľa neho asi o 250-tisíc ľudí. Vyjadrenia zamestnávateľov o tom, že vyššie príplatky za nočnú prácu ich zruinujú, označil za smiešne. „Odmietam akékoľvek plače a náreky zamestnávateľov,“ zdôraznil.

Súčasne však pripustil, že v parlamente ešte môžu nastať nejaké úpravy pri príplatkoch za nočnú prácu vo vzťahu k niektorým profesiám, ako sú napríklad pekári. Upozornil, že miera ziskovosti a nákladovosti firiem im vyššie príplatky umožňuje vyplácať. „Chystám sa v krátkom čase absolvovať celú nočnú zmenu v nejakej z firiem na Slovensku, kde majú nočné zmeny,“ povedal Fico. Ak podľa neho niekto spochybňuje zvýšenie príplatkov za prácu v noci o 90 centov za hodinu, tak sa s takýmto človekom „nemieni baviť“.

Ficova nočná zmena

Maximálna suma príplatku za prácu cez sviatok sa má zvýšiť zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Všetky tieto návrhy podľa Fica do parlamentu koncom minulého týždňa predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák. Smer tiež navrhuje zaviesť nový príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý by zamestnanec dostával popri svojej mzde najmenej v sume hodinovej minimálnej mzdy.

Od mája budúceho roka by tak tento príplatok dosahoval 2,759 eura. Súčasťou sociálneho balíčka je podľa Fica aj zakotvenie zákazu sociálneho dampingu do Zákonníka práce. „Nemôžeme si dovoliť, ak sa na Slovensku začína dovážať pracovná sila zo zahraničia, aby ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, zo Srbska, aby mali mzdy, ktoré by stavali našich ľudí do znevýhodnenia z hľadiska miezd,“ povedal premiér. To by podľa neho viedlo k tomu, že by zamestnávatelia na Slovensku uprednostňovali zamestnávanie cudzincov pred zamestnávaním občanov Slovenska.

Príspevok na presťahovanie

Na zvýšenie motivácie prijať zamestnanie aj vo väčšej vzdialenosti od miesta trvalého pobytu Smer navrhuje od mája budúceho roka zaviesť nový príspevok na presťahovanie za prácou až do výšky 4 000 eur a v prípade manželov až do sumy 6 000 eur. Tento príspevok bude určený pre zamestnancov, ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia miesto svojho trvalého pobytu, ktoré bude od pôvodného miesta trvalého pobytu vzdialené najmenej 70 kilometrov.

Príspevok by mal slúžiť na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním zamestnanca do miesta nového trvalého pobytu (napr. náklady na sťahovaciu službu, náklady na poplatky potrebné pre vybavenie úradných dokumentov), ako aj na úhradu nájomného alebo iných plnení súvisiacich s užívaním bytu. V budúcom roku by pritom príspevok na presťahovanie za prácou malo podľa odhadu jeho navrhovateľov využiť 75 nezamestnaných a v ďalšom roku 87 uchádzačov o prácu.

Hospodárska a sociálna rada

Ďalšími zmenami sa má podporiť mobilita nezamestnaných za prácou, a to zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a na príspevok na podporu mobility za prácou. Obdobie poskytovania príspevku na dochádzku za prácou sa má pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predĺžiť o ďalších šesť mesiacov na 12 mesiacov.

Tento príspevok sa má poskytovať bez ohľadu na spôsob dopravy do zamestnania v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania a od počtu odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci, a to na základe preukazovania trvania zamestnania a dochádzky do zamestnania. „Týmto sa umožní poberanie príspevku aj tým zamestnancom, ktorí dochádzajú za prácou a nemajú spojenie hromadnými dopravnými prostriedkami, prípadne hromadné dopravné prostriedky nepremávajú v danej lokalite podľa potreby výkonu zamestnania,“ uviedli predkladatelia.

Poslanci za Smer tiež navrhujú vypustiť zákaz poskytovania príspevku pri dochádzaní za prácou v rámci jednej obce a tým umožniť poskytovať príspevok aj zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania v rámci väčších obcí a miest, v ktorých je doprava do zamestnania nevyhnutnosťou. „Zároveň sa so zámerom zmierniť výdavky občana na cestovné navrhuje zvýšenie maximálnej mesačnej výšky príspevku z aktuálnej sumy 135 eur na sumu 200 eur,“ uvádza sa v návrhu.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter sľúbil, že všetky tieto navrhované opatrenia predstavia poslanci za stranu Smer-SD aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.