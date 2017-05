Aktualizované: Dávid Skokan na MS v hokeji 2017 predčasne skončil, má problémy s pravou rukou

aktualizované 12. mája o 11:43

KOLÍN NAD RÝNOM 12. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Dávid Skokan si už na svetovom šampionáte v Nemecku nezahrá. Popradský rodák má problémy s pravou rukou, pre ktoré pauzoval už v zápase proti Nemecku.

Vyskúšal to ešte na piatkovom tréningu s pukom, ale po desiatich minútach to vzdal o odišiel do šatne. “Vopred sme vedeli, že to nebude ľahké. Bol som to skúsiť na ľade, ale s lekárom sme sa dohodil, že to nemôžeme ďalej siliť. Mohli by prísť komplikácie a šľacha by povolila. Potom by som nezdvihol ani prst. Musím to dať späť do bandáže. Mrzí ma to, ale nemôžem držať hokejku a nemá význam, aby som hral,“ uviedol Skokan na vysvetlenie.

Útočník Chomutova už skôr dostal zásah pukom do ruky a mal tam pomliaždené svaly a šľachy.

Dvadsaťosemrročný Skokan odohral na MS 2017 úvodné tri zápasy, väčšinou ako krídelník v prvom útoku. Dosiahol iba jeden kanadský bod, hneď v úvodnom súboji proti Talianom sa asistenciou podieľal na víťaznom góle Petra Čerešňáka.

“Na piatkovom tréningu som ‘miešal‘ puk a skúšal aj párkrát vystreliť. Pri miešaní ma to nebolí, ale veľmi silno pichá. Tak to nechám tak. Mám to mať teraz v pokoji a po príchode do Bratislavy absolvujem ďalšie vyšetrenia, ktoré určia, ako to vlastne so mnou vyzerá,“ doplnil Skokan.