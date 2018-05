Desiatky mimovládok podporilo návrh skupiny 38 odborníkov na zmenu voľby ústavných sudcov

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Dvadsaťšesť mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív vyjadrilo podporu návrhu skupiny 38 slovenských právnikov a právničiek na zmenu voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktorý zverejnili minulý týždeň.

Osobnosti z oblasti justície navrhovali 90 hlasov poslancov Národnej rady SR potrebných na zvolenie kandidáta, verejné vypočutie uchádzačov, verejné hlasovanie poslancov či štvorročný cyklus obmeny sudcov na Ústavnom súde SR.

Tieto zmeny podporili Transparency International Slovensko, VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair Play, Liga za ľudské práva, Nadácia Pontis, Za slušné Slovensko, Občianska platforma Nie v našom meste, Iniciatíva za lepšiu advokáciu, Fórum kresťanských inštitúcií, INEKO, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nová Generácia, PDCS – Partnership for Democratic Change Slovakia, OZ Proti korupcii, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Ekopolis, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Inštitút pre aktívne občianstvo, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre filantropiu, Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Návrat, Iniciatíva Inakosť, OZ Vagus a Nexteria. Informoval o tom Juraj Rizman z VIA IURIS.

Nároky na uchádzačov sa zvýšili

„Skúsenosti s výberom ústavných sudcov v minulosti jednoznačne ukázali, že zásadná zmena systému ich výberu predstavuje jednu z najväčších výziev prvého štvrťstoročia existencie Ústavného súdu SR,“ uviedol jeden z autorov návrhu zmien Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a tiež spoluautorka návrhu tvrdí, že právna obec nemôže čakať na zmenu politickej kultúry. Podľa jej slov by sa po zavedení navrhovaných zmien zvýšili nároky na uchádzačov a navyše sa sprehľadnil celý proces ich výberu.

„Nemožno so založenými rukami čakať na zmenu politickej kultúry. Náš návrh ašpiruje nielen na spresnenie a zvýšenie požiadaviek na kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov, ale aj na skvalitnenie procesu ich výberu tak, aby sa ústavnými sudcami a sudkyňami mali väčšiu šancu stať autonómne právnické osobnosti s autentickým záujmom o ochranu právneho štátu, nie politické horcruxy,“ povedala Berdisová.

Minister Gál predstavil podmienky

Zmeny na voľbu kandidátov na ústavných sudcov už za koalíciu predstavil aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Kandidáti budú musieť mať minimálne 45 rokov, za ich zvolenie na sudcov bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“.

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore, alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu.

Kandidát bude musieť napísať takisto aj motivačný list. Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena ústavného súdu, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031.

Zmena nemusí prispieť ku kvalite

Podľa Petra Wilflinga z organizácie VIA IURIS nie je potrebné meniť všetko, pretože to nemusí automaticky znamenať zlepšenie. Niektoré požiadavky preto signatári zmien navrhujú ponechať.

„Nie každá zmena však prispeje k zvýšeniu kvality ústavného súdu. Prípadné zvýšenie požadovaného veku sudcov z doterajších 40 na 45 rokov by bolo naopak škodlivé a mohlo by znížiť kvalitu ústavného súdu. Súčasný požadovaný vek 40 rokov je úplne dostatočný, za primeraný ho pokladá aj Benátska komisia a zvýšenie tejto vekovej hranice by zablokovalo možnosť kandidovať pre ústavných právnikov z mladšej generácie a mohlo by spôsobiť nedostatok vhodných kandidátov na sudcov,“ uzavrel Wilfling.