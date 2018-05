Návrh zmeny voľby ústavných sudcov je podľa Žitňanskej kompromis, má však svoje výhrady

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Predložený návrh na zmenu voľby ústavných sudcov považuje exministerka spravodlivosti a poslankyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd) za kompromis, ktorým koalícia vstupuje do verejnej debaty.

„Je to začiatok legislatívneho procesu a kľúčové bude, čo bude na jeho konci. Je zjavné, že podmienka 90 hlasov poslancov na voľbu sudcu koaličnú podporu nemá. Za kľúčovú zmenu však považujem to, že v ústave sa zadefinuje, že na Ústavný súd SR hľadáme osobnosti z oblasti práva, teda právnikov a odborníkov a zároveň ľudí, ktorí svojím profesionálnym aj osobným životom budú garantovať, že svoju funkciu budú vykonávať riadne,“ napísala Žitňanská na svojom facebookovom profile.

Dodala, že je dôležité, aby táto abstraktná formulácia bola v zákone čo najmenej rozmenená na drobné cez ďalšie formálne kritériá. „Pretože napríklad podmienka justičnej, advokátskej alebo prokurátorskej skúšky, o ktorej sa tiež uvažuje, podľa mňa vôbec nehovorí o schopnosti byť dobrým sudcom ústavného súdu. Za dôležité tiež považujem, aby celý proces voľby bol transparentný a otvorený, aby sa verejnosť v dostatočnom predstihu mohla oboznámiť s kandidátmi a aby im aj mohla klásť otázky,“ napísala bývalá trojnásobná ministerka spravodlivosti.

Nová voľba ústavných sudcov

Kandidáti na ústavných sudcov sa budú voliť po novom. Budú musieť mať minimálne 45 rokov, za ich zvolenie na sudcov bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva.“

Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi. Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu.

Navrhované zmeny v pondelok predstavil minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál. Minister vie, že budú musieť o týchto navrhovaných zmenách rokovať s opozíciou. Podmienky hovoria o tom, že kandidát by mal byť považovaný za všeobecne uznávanú osobnosť, aby spĺňal predpoklady, že funkciu bude plniť riadne.

Podpora v koalícii aj v opozícii

Vo februári budúceho roka vyprší deviatim z 13 sudcov Ústavného súdu SR mandát. O zmene pravidiel voľby hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská. Gál priznal, že Most-Híd by si vedel predstaviť ešte iný návrh, keďže však ide o zmeny v ústave, musia pre svoje návrhy nájsť podporu v koalícii, aj opozícii.

Návrh, ktorý minister predstavil, ide do medzirezorného pripomienkového konania, cez leto by mal ísť na vládu, keď v septembri – októbri prejde parlamentom, účinnosť by mal nadobudnúť v novembri, aby sa sudcovia volili už po novom. Na deväť voľných stoličiek bude 18 kandidátov, ktorých zvolí parlament, prezident z nich deviatich vyberie. Práve to, či si prezident môže, alebo musí vybrať, bolo predmetom sporu medzi prezidentom a vládou pod vedením Roberta Fica.

Kiska namietal, že zvolení kandidáti nespĺňajú základné požiadavky, nakoniec však vlani v decembri po vyjadreniach Benátskej komisie a ústavného súdu vymenoval kandidátov, ktorých NR SR zvolila ešte v roku 2014. Novými ústavnými sudcami sa stali politici za Smer-SD Jana Laššáková a Mojmír Mamojka a notár Miroslav Duriš.