Dieťa túži iba po mame a otcovi, vraví organizátor pochodu Hrdí na rodinu

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Cieľom pochodu Hrdí na rodinu nie je protestovať, ale ukázať, že deti túžia po láske otca a mamy. „Každý potrebuje počuť, že dieťa ho potrebuje, že túži po mame a otcovi. A my dospelí by sme si to mali uvedomiť,“ uviedol na pondelkovom brífingu pred Prezidentským palácom v Bratislave organizátor pochodu Anton Chromík.

Nechcú provokovať a rozdeľovať

K tomu, či je náhoda, že sa aj 7. ročník podujatia bude konať v rovnaký deň ako Dúhový PRIDE, sa organizátori pochodu Hrdí na rodinu konkrétne nevyjadrili.

„Nemáme žiadny záujem provokovať. Máme záujem o pokoj v spoločnosti, nechceme rozdeľovať spoločnosť, chceme spájať. Máme žehnajúci postoj voči ľuďom, ktorí sú týmto spôsobom cítiaci ,“ konštatoval spoluorganizátor Marek Nikolov zo Spoločenstva Dobrého pastiera. Pochod Hrdí na rodinu sa uskutoční v sobotu 14. júla o 14:30 na Hodžovom námestí v Bratislave.

Mottom organizátorov je vydať svedectvo o tom, že otec a mama sú pre deti to najlepšie, ich láska je pre ne nenahraditeľná. „Deti sú naším centrom, pre ne chceme sem prísť a pre ne chceme túto pravdu ukázať. Chceme spraviť radosť deťom,“ uviedol Chromík a podotkol, že „každé dieťa si zaslúži otca a mamu. 365 dní v roku chceme vyjadrovať to, že mama a otec sú to najlepšie pre deti a to platí aj 14. júla“.

Hodnota tradičnej rodiny

Nikolov k tomu dodal, že podujatie bude aj príležitosťou na poďakovanie. „Chceme vyjadriť vďaku našim rodičom, starým rodičom za ich obetavú lásku a vyjadriť im úctu, že nám svojím životným príkladom odovzdali veľké dobro, ktoré je ukryté v hodnote prirodzenej rodiny,“ uzavrel.

Organizátori pochodu tiež upozornili, že je veľa situácií, keď sa rodiny delia, napríklad keď ženy odchádzajú za prácou do Rakúska. Ich cieľom je, aby sa rodiny spájali, aby deti naozaj zažívali blízkosť otca a mamy a v tom smere treba toho ešte veľmi veľa spraviť.

Organizátori pochodu vyzývajú záujemcov, aby si obliekli červené tričká a zapojili sa do živej reťaze, ktorá vyštartuje z bratislavského Hodžovho námestia a smerovať bude na Námestie slobody a skončí v Medickej záhrade. Bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk .