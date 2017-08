Aktualizované: Disciplinárka zatiaľ nerozhodla v prípade Mateja Tótha, žiada ďalšie analýzy

aktualizované 15. augusta, 14:07

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský chodec Matej Tóth zatiaľ nepozná konečný verdikt v súvislosti s prípadom jeho nezrovnalostí v biologickom pase.

Oslovia expertov

Disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (DK SAZ), ktorá mala vyhodnotiť, či úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro porušil alebo neporušil antidopingové pravidlá, po jeho utorkovom vypočutí nevyriekla rozhodnutie.

“Disciplinárna komisia konštatovala, že nebolo jednoznačne preukázané, že došlo k užitiu zakázaných látok, alebo využitiu zakázaných metód. Budeme žiadať ďalšie expertné vysvetlenia a analýzy od odborníkov,” uviedol šéf DK SAZ Ivan Čillík.

Na ťahu je teraz discipinárna komisia. “Teraz oslovíme expertov. Nebude ľahké preštudovať 250 strán odborného textu. Neviem, ako dlho to bude trvať. Verím, že sa nájdu odborníci, ktorí sa k tomu budú vedieť vyjadriť aj v krátkom čase. Až potom zasadne DK SAZ a uvidíme. Na ďalšie kroky nie sú žiadne lehoty. Musíme však prijať nejaké stanovisko, len ešte nevieme, či to bude už na najbližšom našom zasadnutí. Definitíva však padne na DK SAZ. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA) to môžu schváliť alebo pokračovať ďalej v riešení situácie,” ozrejmil Čillík.

Hrozí mu štvorročný trest

Tóth pre správu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktorá ho upozornila na štatistické odchýlky v biologickom pase, prerušil prípravu na augustové majstrovstvá sveta v Londýne. Dôvodom bola psychická a fyzická vyčerpanosť a z toho vyplývajúci tréningový výpadok. Napokon na šampionáte, kde mal obhajovať zlato z Pekingu 2015, ani neštartoval.

Až do vyrieknutia verdiktu má dočasne pozastavenú činnosť, hrozí mu štvorročný trest. Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami.

“Keďže DK SAZ definitívne nerozhodla a skúmanie prípadu pokračuje, nemôžem zatiaľ objasniť všetky detaily prípadu. Predložil som však argumenty na moju obhajobu, ktoré odborne a a jasne vysvetľujú dôvod odchýlky v mojom biologickom pase a vyvracajú akékoľvek podozrenie z užívania zakázaných látok alebo metód,” povedal Matej Tóth, ktorý v utorok predložil 25 príloh a celkovo 250 strán spisov, na ktorých sa podieľalo sedem expertov v oblasti hematológie a metabolomiky zo šiestich krajín sveta.

Celý život sa riadi pravidlami

“Aby som dokázal svoju nevinu aj po tejto rozsiahlej argumentácii a podrobných vyšetreniach, ktoré som už absolvoval, som pripravený podrobiť sa ďalším lekárskym testom a analýzam, ak to bude vyžadovať DK SAZ, IAAF alebo WADA. IAAF ani WADA napriek množstvu antidopingových testov nikdy u mňa nezistili žiadnu zakázanú látku. Všetky obvinenia voči mojej osobe vznikli len na základe štatistických odchýlok, ktoré neprihliadajú na moju individuálnu variabilitu a okolnosti, ktoré odberom predchádzali,” pokračoval Matej Tóth, ktorého zastupuje popredný český advokát Martin Maisner.

Tridsaťštyriročný rodák z Nitry v ostatných týždňoch zbieral argumenty od expertov, ktorými mieni presvedčiť kompetentných o svojej nevine. “Keďže som počas celej mojej kariéry zásadne vystupoval proti akýmkoľvek nekalým praktikám, absolútne vylučujem akékoľvek pochybenie. Musíme dokazovať niečo, čo sa nestalo. Myslím si, ze sa nám to argumentačne podarilo celkom rozumne. Cely život sa snažím riadiť pravidlami a robím to tak aj teraz,” vyhlásil Športovec roka v SR za rok 2016.