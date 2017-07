Verím, že športová spravodlivosť existuje a odchýlky v biologickom pase vysvetlíme, tvrdí Tóth

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – V neľahkej situácii sa ocitol najlepší športovec SR za rok 2016 a olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Tridsaťštyriročný atlét musí vysvetľovať nezrovnalosti vo svojom biologickom pase.

Ak svojimi argumentmi nepresvedčí kompetentných, pre spomenuté odchýlky mu hrozí dištanc. Navyše, nemôže obhajovať zlato na augustových majstrovstvách sveta v Londýne. Jeho prípadom sa bude zaoberať disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ), zatiaľ presne nevie, kedy sa tak stane.

Dôležité je dokázať nevinu

“Prispôsobím sa termínu. Pokiaľ viem, bol stanovený do 60 dní (od doručenia listu od Medzinárodnej asociácie atletických federácií o nezrovnalosti v biologickom pase, pozn.). Pevne verím, že do pár týždňov tento problém zažehnáme vecnými argumentmi,“ uviedol pre Plus jeden deň Matej Tóth a pokračoval:

“Teraz je pre mňa najdôležitejšie dokázať moju nevinu. Nie som si absolútne vedomý žiadneho porušenia pravidiel. Preto verím, že existuje športová spravodlivosť a bez problémov dokážeme, že odchýlky v biologickom pase vznikli prirodzenou cestou. Chodím preto na rôzne stretnutia a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Samozrejme, nie je to ľahká situácia. Aj vďaka rodine som zatiaľ nad vodou, odhodlaný a motivovaný. Ide o veľa, no som zvyknutý bojovať. Verím, že aj teraz to zvládneme.“

Obrovská podpora fanúšikov

Po šokujúcej správe prejavujú dôveru nielen jeho najbližší, ale aj fanúšikovia či partneri. “Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým známym z môjho okolia, rodine, ale aj úplne neznámym ľuďom, ktorí mi píšu. Je to pre mňa obrovská podpora. Cením si ich dôveru, vnímam to ako vzpruhu aj motiváciu do neľahkého boja,“ odkázal prostredníctvom webu pluska.sk Matej Tóth.