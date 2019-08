Djokovič je hlavným adeptom na zisk trofeje na US Open, podľa Gilberta má famóznu koncentráciu

Aj pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open platí to isté, čo pred väčšinou najväčších podujatí v mužskom tenise. Hlavným adeptom na zisk víťaznej trofeje je aj v New Yorku svetová jednotka Novak Djokovič.

Fenomenálny Srb v tomto roku vyhral Australian Open, Wimbledon, turnaj série ATP Masters 1000 v Madride a chystá sa aj na obhajobu titulu na US Open.

Vie byť nezdolateľný

Na newyorskom „betóne“ hral osemkrát vo finále a získal v nich dovedna tri celkové triumfy (2011, 2015, 2018). Od roku 2007 je jeho najhorší výsledok semifinále. Vo Flushing Meadows disponuje zápasovou bilanciou 69-10.

Pre úplnosť treba dodať, že v začiatkoch svojej kariéry, v rokoch 2005 a 2006, skončil súčasný zverenec Mariána Vajdu v 3. kole a v sezóne 2017 pre zranenie v New Yorku chýbal.

„Má vynikajúcu schopnosť sústrediť sa na to, čo ho práve čaká na dvorci. A to bez ohľadu na vývoj zápasu. Samozrejme, ak by nemal potrebnú výkonnosť, famózna koncentrácia by mu bola nanič,“ tvrdí niekdajší skvelý tenista Brad Gilbert na oficiálnom webe US Open.

„U Djokoviča ma udivuje aj to, ako veľa zápasov dokáže odohrať na maximálnej výkonnostnej úrovni. Ak sa na kurte dostane do svojej prevádzkovej teploty a ‚uzamkne‘ sa pred okolitým svetom, je prakticky nezdolateľný. V tomto smere nemá konkurenciu,“ myslí si bývalý štvrtý hráč sveta a úspešný tréner.

Má úžasnú kontrolu nad kurtom

Gilbert trénoval bývalých šampiónov US Open Andreho Agassiho, Andyho Roddicka či Andyho Murraya. Pozorne sledoval hru azda najväčšieho tenisového majstra Rogera Federera aj nevzdávajúceho sa bojovníka Rafaela Nadala. Ani jeden z týchto tenistov ho však neoslovil natoľko, ako práve Djokovič.

„Pomer kvalitných úderov a nevynútených chýb má najlepší zo všetkých. Inými slovami nikto nezahrá toľko víťazných úderov pri takom malom množstve chýb ako práve Djokovič. A to treba brať do úvahy, že ako svetová jednotka odohrá najviac zápasov proti hráčom zo svetovej špičky. Keď sa na kurte dostane do svojho ‚blokovacieho režimu‘, súperi ho len ťažko z neho dostávajú do nepohody. Vtedy si robí, čo chce,“ pokračoval Gilbert v analýze hry 32-ročného belehradského rodáka.

Američan sa pokúsil parafrázovať známy futbalový pojem o kontrole hry s loptou. U Djokoviča to nazval kontrolou priestoru, na ktorom hrá.

„Počas finále tohtoročného Australian Open mal takú úžasnú kontrolu nad kurtom, že Nadalovi nedovolil získať ani set. A to sa Španielovi stalo vôbec prvýkrát v jeho 25 grandslamových finále,“ všimol si Gilbert.

Menšia popularita u fanúšikov

Oficiálny portál US Open pripomína, že Djokovič musí dlhodobo bojovať nielen so súpermi, ale aj s menšou popularitou u fanúšikov ako je to v prípade jeho dvoch najväčších rivalov Nadala a Federera.

Podľa aktuálnych údajov sleduje Nadalov profil na twitteri 15,7 milióna ľudí, Federerov 12,6 mil.a Djokovičov „len“ 8,7 mil. Vo finále tohtoročného Wimbledonu bolo aj cez televíznu obrazovku zreteľne počuť, akú veľkú podporu má v hľadisku londýnskeho centrálneho dvorca Federer.

Aj vlani počas finále US Open väčšina ľudí podporovala Djokovičovho súpera Juana Martína Del Potra. Srb si z toho, zdá sa, ťažkú hlavu nerobí. Predstaví si, že diváci povzbudzujú jeho, nie súpera.

„Keď Argentínčania skandovali počas finále US Open Olé, olé, olé, počul som vlastne Nolé, Nolé, čo je moja prezývka. Môže sa to zdať smiešne, ale je to tak. Keď dav vo Wimbledone kričal Roger, počul som Novak. Použil som vo svojej hlave transmutáciu. Funguje to,“ vysvetlil Djokovič na usopen.org.

Prvého vyzve Baena

Srbský nezmar začne cestu za prípadným sedemnástym grandslamovým titulom súbojom so Španielom Robertom Carballesom Baenom.

V 2. kole sa môže stretnúť s dobre servujúcim Američanom Samom Querreym a v prípadnom štvrťfinále so stále sa lepšiacim Rusom Daniilom Medvedevom alebo aj Švajčiarom Stanom Wawrinkom, svojím newyorským finálovým premožiteľom spred troch rokov. Prípadný „lahôdkový“ súboj s Federerom by prišiel na rad v semifinále.