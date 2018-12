Do domu Paula McCartneyho sa vlámali lupiči, vyšetrovatelia zatiaľ nikoho nezatkli

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Do domu anglického hudobníka Paula McCartneyho v Londýne sa vlámali lupiči. Informoval o tom v piatok Scotland Yard. K vlámaniu do domu v londýnskej štvrti St John’s Wood došlo podľa týchto údajov už minulý piatok večer.

Vyšetrovanie ešte stále pokračuje a zatiaľ v prípade nikoho nezatkli. Či hudobník alebo jeho žena Nancy Shevell boli v tom čase doma, nie je známe.

James Paul McCartney *

* je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. V rokoch 1960 až 1970 bol členom legendárnej kapely The Beatles. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov.

Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney. Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má zatiaľ na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.