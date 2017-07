Aktualizované: Vo finále Svetového pohára v Markkleerbergu Škantárovci na siedmom mieste

aktualizované 1. júla, 14:26

MARKKLEEBERG 1. júla (WebNoviny.sk) – Ani jedna slovenská loď sa v sobotu nedostala medzi najlepšiu trojicu svojej kategórie v 3. kole Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu.

Vo finále sa predstavila iba jedna posádka, medzi elitnú desiatku sa prebojovali len bratranci Ladislav a Peter Škantárovci v C2 a klasifikovali ich na 7. mieste. Nedarilo sa Tomášovi Kučerovi s Jánom Bátikom, v predpoludňajšom semifinále skončili na nepostupovej 13. pozícii. Prvenstvo si vyjazdili Česi Jonáš Kašpar s Marekom Šindlerom.

V Markkleerbergu sú v tento deň ešte na programe finále C1 ženy a K1 muži, v oboch prípadoch bez slovenskej účasti.

Halčin a Grigar s trestnými sekundami

V C1 ženy sa ani jedna z dvoch slovenských zástupkýň v semifinále nedostala do desaťčlenného finále, keď Simona Glejteková obsadila 26. priečku a Simona Škáchová 29. stupienok.

V K1 mužov neuspeli Martin Halčin ani Jakub Grigar, obaja skončili mimo elitnú desiatku. Halčin nazbieral štyri trestné sekundy a bol tridsiaty, Grigar dokonca 8 trestných sekúnd a obsadil 34. miesto. Kategórie C1 muži a K1 ženy sú na programe v nedeľu.

Svetový pohár vo vodnom slalome

3. kolo SP v Markkleebergu (Nem.)

C2 – semifinále (10 lodí do finále): 1. Nicolas Scianimanico, Hugo Cailhol (Fr.) 109,54 s (0), 2. Franz Anton, Jan Benzien (Nem.) 111,16 (0), 3. David Schröder, Nico Bettge (Nem.) 112,15 (0), … 5. Ladislav Škantár, Peter Škantár 112,54 (0) – postúpili do finále, 13. Tomáš Kučera, Ján Bátik (SR) 126,81 s (2) – nepostúpili do finále

K1 muži – semifinále (10 lodí do finále): 1. Alexander Grimm (Nem.) 95,51 s (0), 2. Jiří Prskavec (ČR) 96,44 (0), 3. Kazuja Adači (Jap.) 96,80 (0), … 30. Martin Halčin (SR) 104,25 (4), 34. Jakub Grigar (SR) 107,36 (8) – nepostúpili do finále, …

II. kvalifikácia (10 lodí do semifinále): 11. Andrej Málek (SR) 95,67 (2) – nepostúpil

C1 ženy – semifinále (10 lodí do finále): 1. Jessica Foxová (Aus.) 108,12 s (2), 2. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 110,29 (2), 3. Tereza Fišerová (ČR) 110,79 (0), … 26. Simona Glejteková 132,29 (4), 29. Simona Maceková (obe SR) 136,79 (10) – nepostúpili do finále, …

II. kvalifikácia: 12. Monika Škáchová (SR) 185,97 (54) – nepostúpila do semifinále

C2 – finále: 1. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 108,95 s (2), 2. Nicolas Scianimanico, Hugo Cailhol (Fr.) 109,25 (0), 3. Robert Behling, Thomas Becker (Nem.) 109,39 (2),… 7. Ladislav Škantár, Peter Škantár 110,57 (2),…

