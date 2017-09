Dudu pochválil tréner aj tímový manažér, mužstvu dodáva väčšiu variabilitu

BERLÍN 15. septembra (WebNoviny.sk) – Bezgólová remíza Herthy Berlín s tímom Athletic Bilbao v úvode skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy mala pre Ondreja Dudu príchuť premiéry. Dvadsaťdvaročný slovenský reprezentant sa po náročnom období vyplnenom viacerými zraneniami po prvý raz od svojho príchodu do Berlína v lete 2016 ocitol v role 90-minútového hráča. Na pozícii špílmachra to nemal jednoduché, ale v konečnom dôsledku si vyslúžil pochvalu od svojich zamestnávateľov.

„Ondrej ukázal, že je dobrý futbalista. Dobre sa pohyboval medzi líniami, poslal aj niekoľko prekvapujúcich prihrávok. Nemal to jednoduché po takom dlhom čase byť v nasadení celých 90 minút. Celkovo v jeho výkone bolo veľa pozitívneho,“ uviedol tímový manažér Herthy Michael Preetz na webe periodika Kicker. „Prvé minúty boli náročné, neskôr to už bolo v poriadku. Fyzicky sa cítim dobre, ale potrebujem čo najviac takých zápasov ako bol tento v Európskej lige či bundeslige. Len ak budem v nich hrať, mám šancu dostať sa do topformy,“ skonštatoval Ondrej Duda na rovnakom nemeckom zdroji.

Aj maďarský tréner Pál Dárdai sa vyjadril uznanlivo o Dudovi. „S ním v zostave má naša hra väčšiu variabilitu. Len nech už zostane zdravý, žiadne ďalšie svalové zranenia,“ zaželal si Dárdai. Neskôr aj naznačil, čo od dvojnásobného poľského majstra (s Legiou Varšava) bude požadovať. „Dva a pol roka sa bavíme o tom, že potrebujeme dobrú finálnu prihrávku. Je to pre nás kľúčové slovo.“

Na bezgólovej remíze Herthy Berlín so španielskym favoritom J-skupiny Európskej ligy Bilbaom mal okrem Dudu podiel aj ďalší Slovák Peter Pekarík. Skúsený 30-ročný zadák odohral na pravej strane obrany premiérových 90 minút v tíme Herthy v tejto sezóne. A to má v drese nemeckého tímu od septembra 2012 na konte už 123 zápasov.