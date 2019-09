Drahšie cigarety podporili aj fajčiari medzi ministrami, podľa Kalavskej by si mali vstúpiť do svedomia

Návrh na zvýšenie spotrebných daní akceptovali aj fajčiari vo vládnom kabinete. Jedným z nich je aj samotný minister financií Ladislav Kamenický, ktorý priznal, že vplyvom zvýšeného pracovného nasadenia dokonca v poslednom období fajčí viac.

Ministri pritom v stredu schválili jeho návrh na zvýšenie spotrebnej dane z cigariet aj bezdymových tabakových výrobkov o desiatky centov na krabičku.

„Fajčiari, ktorí boli medzi nami, to akceptovali. Ja mám tiež v okolí veľa priateľov, ktorí sú fajčiari, dokonca aj ja. Každý, kto fajčí, si asi uvedomuje, že bolo by lepšie nefajčiť a zo zdravotného hľadiska skôr upustiť od tohto. Samozrejme, štát má z tejto dane veľké príjmy, ale musí ich použiť rozumne,“ povedal po rokovaní vládneho kabinetu Ladislav Kamenický s tým, že nikto z jeho kolegov z vlády nemal k tomuto návrhu žiadne pripomienky.

Či by ho zvýšenie ceny cigariet prinútilo menej fajčiť, však povedať nevie. „Budem sa snažiť. Ja osobne som už mal niekoľko predsavzatí ako každý, ale dnes v tom vypätí pracovnom, ktoré mám, musím sa priznať, že fajčím trochu viac, ako som fajčil v minulosti,“ tvrdí.

Zvyšovanie ho neteší

Známym fajčiarom je vo vládnom kabinete aj minister hospodárstva Peter Žiga. Priznáva, že zvyšovanie daní na cigarety ho neteší, vníma ale, že takýto vývoj je vo svete trendom.

„Ja som známy fajčiar, to je taká moja slabšia stránka. Skúšal som ho presvedčiť, ale ja vnímam, že ten trend celosvetový je taký a našťastie ešte nemáme také drahé cigarety, ako v západnej Európe, ale, samozrejme, mám s tým problém,“ povedal Žiga s tým, že cena v jeho prípade s užívaním cigariet zrejme veľa nenarobí. „To nemá vplyv. Ja sa snažím menej fajčiť, niekedy sa to darí, niekedy sa to nedarí,“ dodal.

Minister hospodárstva si zároveň nemyslí, že návrh na zvýšenie spotrebných daní z tabakových výrobkov, ktorý má do rozpočtu priniesť viac ako 100 miliónov eur, by bol akýmsi plátaním rozpočtu, ktorý sa vplyvom spomaľujúcej ekonomiky dostáva pod tlak. „To si nemyslím, to nie je také zásadné,“ dodal.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská by zase privítala, keby si všetci fajčiari vstúpili do svedomia. „Ja ako ministerka by som bola veľmi rada, aby ľudia pristúpili k svojmu zdraviu s plnou vážnosťou, a aby nefajčili,“ povedala po rokovaní vlády. Sama si však nemyslí, že zvýšenie ceny cigariet fajčiarov od tejto závislosti odradí.

„Neverím, že to tak bude, ale chcela by som na každého apelovať, aby si zvážil, či mu tá cigareta za to stojí, že si viditeľne skracuje život a spôsobuje rakovinu pľúc,“ dodala.

Dankova SNS zdražovanie nepodporí

Spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky sa má zvýšiť. Vláda totiž v stredu schválila návrh ministerstva financií na zvýšenie sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.

Či tento návrh prejde, je však otázne. Krátko po schválení návrhu vo vláde totiž predseda koaličnej SNS Andrej Danko vyhlásil, že toto zdražovanie cigariet jeho strana nepodporí. Zároveň tvrdí, že o návrhu nevedel ani on, ani jeho koaliční partneri a preto tento postup vlády označil za porušenie koaličnej zmluvy. Avizoval preto aj zvolanie koaličnej rady.