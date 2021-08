Dressel sa zaradil medzi legendy s piatimi zlatými. McKeonová neverí, že má sedem medailí

Američan Caeleb Dressel vylovil z olympijského bazéna v Tokiu päť zlatých medailí. Svoj jagavý týždeň v Tokyo Aquatics Centre zakončil v nedeľu ziskom najcennejšieho kovu na 50 m voľný spôsob a ako člen štafety USA na 4x 100 m polohové preteky.

Dressel o sebe často hovorí, že nemá rád prílišnú publicitu, ako zrejme najúspešnejší športovec OH 2020 sa jej reálne nevyhne. „Teším sa zo svojich úspechov, ale som rád, že to už mám za sebou. Rád sa obzriem za tým, čo som dosiahol, ale už chcem ísť domov a koncentrovať sa na nové výzvy,“ vyhlásil Caeleb Dressel, 24-ročný rodák z Green Cove Springs na Floride.

Dressel sa v príprave na OH pokúšal presvedčiť sám seba, že olympijské hry a majstrovstvá sveta sú vlastne rovnaká súťaž iba s odlišnou periodicitou. Teraz už vie, že to tak nie je.

„Je to v mnohom odlišné. Nebudem už klamať sám seba. Je úplne niečo iné pripraviť sa na súťaž, ktorá sa naskytne raz za štyri a v tomto prípade až päť rokov. V danom momente musím byť perfektný, lebo ak nie som, musím čakať ďalšie štyri roky. Je to obrovský tlak, ktorý vám celú kariéru stlačí do 40 alebo dokonca len 20 sekúnd,“ skonštatoval takmer filozoficky Dressel.

Stálo to za to

V Tokiu bral zlato na 50 m v. sp., 100 m v. sp. aj 100 m motýlik plus vo dvoch štafetách – 4x 100 m v. sp. aj 4x 100 m pol. preteky. Štartoval aj v mix štafete na 4x 100 m pol. preteky, ale tam sa Američania nedostali ani na stupne víťazov.

Dressel sa zaradil medzi výnimočných olympionikov z plaveckého bazéna, ktorí vybojovali na jedných olympijských hrách minimálne päť zlatých medailí. Suverénne najlepší z nich Michael Phelps to dokázal dokonca trikrát, pričom jeho osem zlatých z Pekingu 2008 je absolútny rekordný zápis.

Ďalší Američan Mark Spitz si vyplával sedem zlatých na OH 1972 v Mníchove, Kristin Ottová z bývalej NDR vybojovala šesť zlatých na OH 1988 v Soule a na rovnakých hrách sa zaskvel aj Američan Matt Biondi s piatimi zlatými. „

Nie je najpríjemnejšie to všetko absolvovať, ale mám to už za sebou. Takže si môžem odfúknuť a povedať, že to stálo za to,“ dodal Dressel.

Najúspešnejšou plavkyňou je Austrálčanka

Najúspešnejšou ženskou účastníčkou plaveckých súťaží v Tokiu sa stala Austrálčanka Emma McKeonová. So štyrmi zlatými a tromi bronzovými sa stala prvou plavkyňou a len druhou športovkyňou v histórii so sedmičkou cenných kovov na jedných olympijských hrách. Posledné dve zlaté pridala v nedeľu na 50 m v. sp. a ako členka štafety na 4x 100 m pol. preteky.

Dosiaľ jedinou ženou so siedmimi medailami bola na OH 1952 v Helsinkách reprezentantka bývalého Sovietskeho zväzu v športovej gymnastka Maria Gorochovská. „Nechápem, čo sa stalo. Musím sa ešte raz ponoriť do vody a keď sa vynorím, uvedomím si, čom som vlastne dokázala. Som na seba hrdá,“ skonštatovala Emma McKeonová.