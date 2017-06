Dukátová nepostúpila do finále K1, v súťaži obhajovala bronz

TACEN 4. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Jana Dukátová nepostúpila do finále kategórie K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v slovinskom Tacene.

V semifinálovej jazde dostala dve trestné sekundy za dotyk s bránkou číslo osem a obsadila až pätnástu pozíciu. Do finále postúpilo desať najlepších. Víťazkou semifinále sa stala Rakúšanka Corinna Kühnleová. Finále K1 ženy má začiatok v nedeľu o 15.07 h. Jana Dukátová v Tacene obhajovala bronz spred roka z Liptovského Mikuláša.

“Je mi ľúto, že som sa nedostala do desiatky. Myslím si, že to bolo reálne. Urobila som jeden dotyk a dve chyby, čo na trati, ktorá nebola extra náročná, to bola priveľký strata. Šla som naplno až do cieľa. Záver nebol zlý, ale v strede som stratila priveľa. Pozerať finále z brehu je ako za trest, je to veľmi nepríjemné,” povedala Jana Dukátová.

Ďalšie dve slovenské reprezentantky Elena Kaliská a Eliška Mintálová nepostúpili z piatkovej kvalifikácie.

Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome – ženy

Tacen (Slovinsko), sobota:

K1 – semifinále (prvých 10 do finále)

1. Corinna Kühnleová 95,42 s (0), 2. Lisa Leitnerová (obe Rak.) 95,43 (0), 3. Eva Terčeljová (Slovin.) 98,09 (0), … 15. Jana Dukátová (SR) 104,70 (2) – nepostúpila do finále