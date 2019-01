Duo The Chemical Brothers zverejnilo skladbu MAH, k novinke ponúkli aj videoklip

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Anglické elektronické duo The Chemical Brothers zverejnilo skladbu MAH. Dvojica k novinke ponúkla aj video, ktoré nakrútila počas vystúpenia v Alexandra Palace v Londýne. Zachytáva aj videoprojekciu, na ktorej spolupracovali Adam Smith a Marcus Lyall.

Druhý menovaný sa postaral tiež o réžiu klipu. Skladba zároveň vyšla ako singel na dvanásťpalcovom vinyle spolu s piesňou Free Yourself. Tú zverejnili už vlani v septembri. Skupina plánuje tento rok na jar vydať nový album No Geography, no presný dátum zatiaľ nie je známy.

The Chemical Brothers

Založili dídžeji a producenti Tom Rowlands a Ed Simons. V júni 1995 vydali debutový album Exit Planet Dust, po ktorom nasledovali štúdiovky Dig Your Own Hole (1997), Surrender (1999), Come With Us (2002), Push The Button (2005), We Are The Night (2007), Further (2010) a Born In The Echoes (2015). Na konte majú tiež soundtrack snímky Hanna (2011) a viacero kompilácií a EP nahrávok.

Medzi ich najznámejšie skladby patria Setting Sun (feat. Noel Gallagher), Block Rockin‘ Beats, Hey Boy Hey Girl, Let Forever Be (feat. Noel Gallagher), It Began In Afrika, Star Guitar či Galvanize (feat. Q-Tip). Podarilo sa im získať napríklad štyri ceny Grammy.