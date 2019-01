Video: Majk Spirit zverejnil nový videoklip k piesni s Richardom Müllerom

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský rapper Majk Spirit zverejnil videoklip k piesni Nie som tu náhodou. V novinke sa objavil aj hosťujúci spevák Richard Müller.

O réžiu sa postaral Roland Wranik, kameru zveril Filipovi Marekovi, produkciu Lucii Uhrinovej a Petrovi Hledíkovi. Na výtvarnej stránke sa podieľalo štúdio Cheat z Londýna.

Tri bežné príbehy

„Chcel som urobiť klip, ktorý bude celkom iný ako čokoľvek, čo som doteraz nakrútil. Skladba má veľmi silný text s posolstvom, že vlastne všetko je prepojené navzájom a každý dej, vec, hmota, hocičo, ovplyvňuje ďalšiu. Tak sme vytvorili tri bežné príbehy. Prvý opisuje matku, ktorá je nešťastná vo svojom aktuálnom vzťahu, druhý vojaka s obrovským egom, ktorý ubližuje iným, ale neuvedomuje si to, a posledný je príbeh utečenca. Ako sa napokon ukáže, ich životy sú navzájom prepojené. Dôležitý odkaz celého klipu je hlavne to, že hoci zažívame akokoľvek silné utrpenie, učíme sa cez to,“ vysvetlil Wranik.

Skladba sa nachádza na interpretovom najnovšom albume Nie som tu náhodou (2018), na ktorom sa objavili aj Monika Bagárová, Anita Soul a Veronika Strapková. „Richard je legenda, ktorú si naozaj veľmi vážim a už dávnejšie som uvažoval, že ho prizvem do nejakého songu. Keď som pripravoval môj aktuálny album nazvaný práve podľa tejto piesne, najskôr som plánoval len použiť intro z jeho piesne Kristove roky. Keďže Richardovi sa to páčilo, rozhodol som sa skúsiť to aj s týmto singlom. Myslím, že výsledok je výborný, aspoň ja som naozaj spokojný,“ povedal Majk Spirit.

Müller je so spoluprácou spokojný

S výsledkom spolupráce je spokojný aj Müller. „Majka sledujem už dlhšie, páči sa mi to, čo robí, a keď ma oslovil na spoluprácu, rád som to prijal. Najprv ma požiadal, či by mohol použiť môj recitatív z piesne Kristove roky. Poslal mi nahrávku a bolo to veľmi dobré. Potom prišla pieseň Nie som tu náhodou. Majk napísal text, ktorý ma naozaj oslovil. Keď sme skladbu nahrávali, tak som si všimol, že môj hlas je ‚úplne prevalený‘. Bol som trochu neistý, ale vedel som, že keď mi pošlú nahrávku, môžem to stopnúť, ak sa mi to nebude páčiť. Avšak, keď som si to vypočul, bolo to super. Mladí ľudia vedia, čo robia a hlavne aj to, ako to majú urobiť. Hip-hop je legitímny žáner rovnako ako pop, džez, rock alebo čokoľvek iné. Nevidím dôvod, prečo by sa žánre nemali prepájať,“ vyhlásil Richard Müller.

Spirit sa v súčasnosti pripravuje na jarné turné, v rámci ktorého sa predstaví 30. marca v Banskej Bystrici, 6. apríla v Bratislave a 12. apríla v Humennom.

Majk Spirit, občianskym menom Michal Dušička, sa dostal do povedomia verejnosti ako člen bratislavskej skupiny H16, s ktorou má na konte EP nahrávku Jednašeska ftvojom klube (2004) a albumy Kvalitný materiál (2006), Čísla nepustia (2008), Rýmy, hudba a boh (2013) a Sila (2016). Ako sólový interpret vydal štúdiovky Nový človek (2011), Y Black (2015), Y White (2015) a menovanú Nie som tu náhodou (2018). Rapper triumfoval v roku 2012 v ankete Slávik v kategóriách Objav roka a Videoklip roka a získal MTV Europe Music Award v kategórii Best Czech and Slovak Act. Na konte má napríklad spolupráce s Maysou Leak či Celeste Buckingham.

Informácie pochádzajú od Evy Sládkovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.