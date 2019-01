Adam Levine si kúpil dom, ktorý vlastnili bývalý manželia Ben Affleck a Jennifer Garner

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) – Americký spevák Adam Levine si kúpil dom, ktorý vlastnili bývalí manželia Ben Affleck a Jennifer Garner. Tridsaťdeväťročný líder kapely Maroon 5 a jeho manželka Behati Prinsloo za nehnuteľnosť v Los Angeles zaplatili 32 miliónov dolárov (v prepočte približne 28 miliónov eur).

Na pozemku stoja tri budovy, súčasťou sú aj basketbalové ihrisko, osem spální, posilňovňa, kino, bazén a umelecký ateliér. Muzikant a 29-ročná modelka sa zosobášili v júli 2014. Majú spolu dve dcéry.

Adam Levine

Adam Noah Levine pôsobí v spomínanej skupine Maroon 5 od jej vzniku v roku 1994, pričom pôvodne sa volala Kara’s Flowers. Pod týmto názvom vydali v roku 1997 album The Fourth World. Ako Maroon 5 debutovali štúdiovkou Songs About Jane (2002). Po nej nasledovali počiny It Won’t Be Soon Before Long (2007), Hands All Over (2010), Overexposed (2012), V (2014) a Red Pill Blues (2017). Skupina získala okrem iného tri ceny Grammy.

