Eliška Mintálová absolvovala svoje prvé finále v K1, najrýchlejšia bola Austrálčanka Foxová

KRAKOV 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Eliška Mintálová pri svojej premiérovej seniorskej účasti vo finále kategórie K1 si v sobotu na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove vyjazdila konečné 10. miesto.

Devätnásťročná žilinská rodáčka doplatila na vynechanie 19. bránky, po ktorej jej na konte zasvietila penalizácia v podobe 50 sekúnd. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala napokon o 53,51 s.

„Som veľmi šťastná, že som sa dostala do finále. Bolo moje prvé v seniorskej kategórii a som za to veľmi rada. Škoda, že som to pokazila. Snažila som sa ísť v pohode, ale v spodnom úseku prišla veľká chyba a 50-sekundová penalizácia, a to bolo to zlé,“ vyhlásila Mintálová.

Vo finálovej desiatke chýbala iná Slovenka Michaela Haššová, ktorá v dopoludňajšom semifinále skončila na 17. stupienku. Ani do semifinálových jázd sa neprebojovala skúsená Elena Kaliská, ktorá v piatok neprešla kvalifikačným sitom.