Aktualizované: Mirgorodský postúpil do semifinále Svetového pohára vo vodnom slalome, úspešný aj Matej Beňuš

aktualizované: 29. júna 18:19

KRAKOV 29. júna (WebNoviny.sk) – Dovedna jedenásť z trinástich slovenských lodí postúpilo z piatkovej kvalifikácie do víkendových semifinále na druhých pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Z mužov sa ďalej prebojovali všetci štyria kanoisti a dvaja z troch kajakárov.

Marko Mirgorodský skončil na druhom mieste v prvej kvalifikácii kategórie C1, pri čistej jazde bez trestných sekúnd dosiahol výsledný čas 84,13 s a nad jeho sily bol len francúzsky suverén Denis Gargaud Chanut. Zaostal za ním o 2,17 s.

Mirgorodskému sadla trať

Aj ďalší traja Slováci bezpečne postúpili do semifinále, nemuseli preto absolvovať druhú kvalifikačnú jazdu. Alexander Slafkovský bol piaty (+3,17), Matej Beňuš siedmy (+4,05) a v dvadsiatke postupujúcich nechýbal ani Michal Martikán na 15. mieste (+5,33).

„Dobre mi to kĺzalo, na kvalifikáciu to bola dosť dobrá jazda. Verím, že sa mi bude takto dariť aj naďalej. Posledná bránka číslo 22 bola trochu nefér, lebo sa tam menila voda. Skúšal som si ju prejsť aj na tréningu, takže som vedel, do čoho idem. V spodnej časti boli pasáže, kde bolo treba zabrať a nebolo to jednoduché. Trať ako celok však nebola ťažká. Páčila sa mi a aj mi celkom sadla,“ uviedol Marko Mirgorodský po svojej kvalifikačnej jazde. Semifinále C1 muži príde na rad v sobotu od 9.03 h.

Bola to taká normálna jazda

Medzi kajakármi postúpil Jakub Grigar do semifinále z prvej kvalifikácie. „Bola to taká normálna jazda. Boli tam aj chyby, niektoré veci som si musel postrážiť. Napríklad na šiestej bránke som si musel dať pozor, aby som ju neťukol, lebo bola trošku nižšie a stratil som tam trochu času, ale som rád, že jazda bola napokon čistá. Nie som spokojný, ani nespokojný. Postúpil som a to je dôležité. V semifinále musím podať dobrý výkon a pokúsim sa postúpiť ďalej,“ zhodnotil Grigar.

Martin Halčin a Jakub Stanovský sa predstavili v druhej kvalifikácii – Halčin sa napokon predstaví aj v semifinále, Stanovský však nie.