Aktualizované: Martin Halčin vo finále Svetového pohára vo vodnom slalome nezískal pódiové umiestnenie

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Martin Halčin skončil na 8. mieste vo finále kategórie K1 na úvodných pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Halčin dosiahol výsledný čas 98,22 s a vinou šiestich trestných sekúnd sa pripravil o lepšie umiestnenie. Víťazom sa stal Nemec Sebastian Schubert, ktorý vo vyrovnaných pretekoch čistou jazdou zdolal o 71 stotín sekundy Poliaka Dariusza Popielu a o 95 stotín úradujúceho olympijského šampióna Brita Josepha Clarka. Z tria českých reprezentantov vo finále nedosiahol na pódium ani jeden. Najlepší z nich Jiří Prskavec skončil štvrtý.

„Po semifinále mi asi trochu došli sily. Mal som síce tri ‚ťuky‘, ale viem o dvoch. Celkovo to však hodnotím pozitívne, mojím cieľom bolo byť vo finále, keďže v predchádzajúcich dvoch sezónach som sa trochu trápil po zraneniach. Týmto som si zabezpečil aj štart vo štvrtom a piatom kole Svetového pohára a zároveň na majstrovstvách sveta,“ uviedol Martin Halčin.

Až tri Slovenky sa predstavili v semifinále C1, ale ani jedna sa neprebojovala do finálovej desiatky. Najbližšie k tomu bola Monika Škáchová, štvrtá najlepšia singlkanoistka nedávnych ME v Prahe skončila šestnásta. Za víťaznou Jessicou Foxovou v semifinále zaostala o 9,98 s, nazbierala však až 10 trestných sekúnd.

Ak by 19-ročná kanoistka predviedla čistú jazdu, bola by na semifinálovom pódiu. Ďalšie dve Slovenky sa zaradili do tretej desiatky – Soňa Stanovská so 4 trestnými sekundami na 21. miesto. a Simona Maceková s „päťdesiatkou“ na konte skončila na 29. priečke.