Slovenky nepostúpili do finále Svetového pohára vo vodnom slalome, Škáchová veľa „naťukala“

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 24. júna (WebNoviny.sk) – Bez slovenského zastúpenia bude finále kategórie C1 ženy na úvodných pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši. Až tri Slovenky sa predstavili v semifinále, ale ani jedna sa neprebojovala do finálovej desiatky.

Najbližšie k tomu bola Monika Škáchová, štvrtá najlepšia singlkanoistka nedávnych ME v Prahe skončila šestnásta. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o 9,98 s, nazbierala však až 10 trestných sekúnd. Ak by 19-ročná kanoistka predviedla čistú jazdu, bola by na semifinálovom pódiu.

Niektoré chyby nemuseli byť

Ďalšie dve Slovenky sa v liptovskom chlade a vetre zaradili do tretej desiatky – Soňa Stanovská so 4 trestnými sekundami na 21. miesto. a Simona Maceková s „päťdesiatkou“ na konte skončila na 29. priečke.

„Najviac ma mrzí, že som veľa ‚naťukala‘. Niektoré chyby nemuseli byť. Čas nebol zlý a mať o dva dotyky menej, bola by som vo finále. Veľmi mi nevyhovuje toto chladné počasie, čo ma dosť ovplyvnilo. Som rada, že ma prišli pozrieť blízki a som doma. O finále budem bojovať v ďalších pretekoch Svetového pohára. Na ‚ťukoch‘ sa dá popracovať, ide o cvik a skúsenosti,“ uviedla Monika Škáchová aj pre SITA.

Komplikácie spôsobil vytrvalý dážď

Soňa Stanovská svoju jazdu zhodnotila takto: „Vrchná časť bola fajn, ale rozhodovalo sa v druhej polovici. Tam som sa v jednej protivodnej bránke zle chytila a od nej sa odvíjali ďalšie tri, ktoré mi nevyšli podľa predstáv. Nebyť tohto, stačilo by to na finále. Na poslednej ‚protivodke‘ prišiel ešte jeden ‚ťuk‘, kde mi prednú časť lode vyhodilo dohora. Kúsok to mrzí, ale nevadí. Jazda bola celkom fajn, no boli tam drobné chyby.“

Stanovská poukázala aj na rozdielne podmienky v tréningu a počas pretekov, ktoré spôsobil vytrvalý dážď. „Celý víkend tu prší a voda sa dvíha. Počas týždňa na tréningoch bola malá, teraz je zrazu veľká a valce a vlny sú väčšie, voda rýchlejšia. Súťažný víkend v Liptovskom Mikuláši si napriek tomu veľmi užívam. Prišla ma pozrieť rodina, kamaráti a dokonca aj vedenie mojej školy. Keď k tomu prirátam včerajšie víťazstvo v mixe, je to fajn týždeň,“ pridala mladá Slovenka.