Aktualizované: Fantastický Slafkovský vybojoval na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome striebro

aktualizované 23. júna 13:10

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 23. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský skončil na druhom mieste v kategórii C1 na úvodných pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Viedol takmer do samého záveru

Trojnásobný majster Európy Slafkovský vo finále dosiahol výsledný čas 96,66 s a až takmer do samého záveru pretekov viedol. Napokon ho o 55 stotín sekundy zdolal Nemec Sideris Tasiadis, ktorý predtým vyhral aj semifinále. „Teším sa z pódiového umiestnenia pred domácim publikom. Veril som, že zo vyjde na prvú priečku a urobil som pre to všetko. Prišiel som o ňou na poslednej protiprúdnej bránke. Verím, že diváci boli spokojní, ja som spokojný za každé pódium,“ uviedol Alexander Slafkovský.

Tretí skončil Brit Ryan Westley (+1,20 s), čerstvý európsky šampión z Prahy. Ďalší slovenskí reprezentanti sa na pódium nedostali, ale rovnako podali dobré výkony. Skúsený Michal Martikán s 2 trestnými sekundami obsadil piate a Matej Beňuš rovnako s jedným „ťukom“ siedme miesto.

„Konečne som v tejto sezóne zajazdil celkom dobre. Dúfam, že sa to bude zlepšovať, keď budem poctivo trénovať. Chcel som ísť dobrú jazdu, no škoda tej chyby. Na danom mieste som na tréningoch nemal problémy. Viem, že stále môžem víťaziť v tejto náročnej konkurencii,“ zhodnotil Michal Martikán.

Beňuša stála jedna chyba celé preteky

„Som rád, že sa vyčasilo. Vo finále sme mali pekné počasie na rozdiel od toho, čo sa dialo predpoludním. Som spokojný, aj keď to mohlo byť lepšie. Na posledných troch bránkach som nechal veľa času. Tam mi ušlo zlato, ale teším sa aj zo striebornej medaily. Keď som došiel do cieľa, uvedomoval som si chybu, ale veril som, že to bude stačiť na pódiu. Som rád, že sa to potvrdilo,“ uviedol Alexander Slafkovský v rozhovore pre RTVS.

Beňuša mrzel dotyk na jedenástej bránke. „Jedna chybička ma stála celé preteky. Finálová jazda bola celkom fajn, ale na najdivokejšom úseku mi vyskočila špička do bránky a dostal som dvojsekundovú penalizáciu. Trať mi úplne nesedela, ale pretekári na mojej úrovni sa s tým musia vyrovnať,“ povedal po finále.

Vo finálovej desiatke chýbal zo Slovákov iba Marko Mirgorodský, ktorý sa v semifinále zaradil na 20. miesto. Dianie v Liptovskom Mikuláši pokračuje od 12.40 h finálovými jazdami v kategórii K1 ženy bez slovenského zastúpenia.