Slafkovský obsadil skvelé druhé miesto v pretekoch Svetového pohára, Beňuš skončil tesne za pódiom

KRAKOV 30. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský obsadil v sobotňajšom finále kategórie C1 na druhých pretekoch Svetového pohára 2018 vo vodnom slalome v poľskom Krakove konečné 2. miesto. Trojnásobný majster Európy dosiahol vďaka „čistej“ jazde výsledný čas 84,13 s, za víťazným Britom Davidom Florencom zaostal o 27 stotín sekundy.

„Bolo to veľmi krásne a napínavé finále. Tá jazda bola pekná a verím, že som spravil radosť ľuďom, ktorí sa na mňa pozerali. Začiatok bol taký rozpačitý, stred mi celkom vyšiel a na záver som išiel najviac ako sa dalo, ale Florence bol napokon o dve desatinky rýchlejší. Každopádne ja som šťastný aj za druhé miesto. Už dávno si nepamätám, že by bolo takto nabité finále. Už v Liptovskom Mikuláši to bolo tesné, ale tu sme šiesti v jednej sekunde, čo je veľmi tesné,“ povedal Slafkovský.

Beňuš skončil štvrtý

Na pódium sa napokon tesne nedostal ďalší slovenský zástupca vo finále Matej Beňuš. Rovnako ako Slafkovský podal dobrý výkon ozdobený nulou v kolónke trestných sekúnd, spomenutý Florence ho nakoniec odsunul na nepopulárnu 4. pozíciu. Beňušovo manko na víťaza bolo 7 desatín sekundy.

„Taký je šport. Prvých sedem pretekárov bolo v jednej sekunde, také tesné finále si ani nepamätám. Tie stotinky, samozrejme, mrzia, ale s jazdou som spokojný. Konkurencia sa už dlhšie rozširuje. Dnes tu bola trať, ktorá nebola extrémne náročná, ale aj tak ma prekvapilo, že vo finále bolo tak málo chýb,“ zhodnotil Beňuš.

Vo finále chýbali Martikán aj Mirgorodský

Na treťom mieste skončil čochvíľa 32-ročný český pretekár Michal Jáně.

„Bál som sa, že vo finále neudržím nervy na uzde a pokazím to. Maťo Beňuš hneď na úvod predviedol skvelý čas. Urobil som nejaké drobné chybičky, ktoré ma delili od prvého alebo druhého miesta, ale som veľmi spokojný s medailou. Zdalo sa mi, že na tejto trati boli dosť náročné kombinácie a prekvapilo ma, že finále bolo až takto vyrovnané. Neveril som, že to Florencovi vyjde, na poslednom medzičase strácal tri či štyri desatiny a teda by došiel rovno za Sašom, Maťom a za mnou, ale dole to veľmi zrýchlil a došiel skvelo do cieľa,“ uviedol pre agentúru SITA Jáně.

Vo finálovej desiatke chýbali zo Slovákov Marko Mirgorodský a Michal Martikán, ktorí sa v semifinále zaradili na 18., resp. 20. miesto.