Ešte je predčasné hovoriť o tom, čo bude po konci Merkelovej éry, tvrdí Miroslav Lajčák

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Ešte je predčasné hovoriť o tom, ako bude vyzerať Európska únia či nemecko-slovenské vzťahy po konci mandátu nemeckej kancelárky Angely Merkel. Myslí si to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Autorita a reputácia

„Nehovorme o konci éry. Je fakt, že nekandidovala na post predsedníčky strany Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ale ešte stále má pred sebou viac než polovicu mandátu kancelárky. Jej váha a vplyv v európskej politike je obrovský. Je predčasné hovoriť, aké bude to, čo príde po nej,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie v rozhovore pre agentúru SITA.

„V každom prípade vybudovať si takú autoritu a reputáciu, akú má ona, bude veľmi zložitá úloha pre každého jej nasledovníka a, samozrejme, bude to nejaký čas trvať. Na druhej stane naše vzťahy s Nemeckom sú založené v prvom rade na ekonomike, 22 percent nášho obchodu smeruje do Nemecka. Nemecké firmy sú veľmi silne prítomné na Slovensku, a to sa nezmení.

Nevidím dôvod, prečo by sa to malo zmeniť. Výmenou osobnosti sa, verím, nezmení zdravý základ našich vzťahov, ani tá výnimočná kvalita bilaterálnych vzťahov,“ dodal Lajčák.

Najsilnejšie nemecká strana

Pokiaľ ide o samotnú Angelu Merkel, Lajčák informoval, že začiatkom roka by mala navštívil Slovensko v rámci stretnutia s premiérmi Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Začiatkom decembra sa novou šéfkou najsilnejšej nemeckej strany – Kresťanskodemokratického hnutia (CDU) stala jej generálna tajomníčka Annegret Kramp-Karrenbauer, ktorú pre jej komplikované meno prezývajú AKK. Vo funkcii nahradila kancelárku Angelu Merkel, ktorá tento post zastávala 18 rokov. Samotná Merkel, ktorá v minulosti takisto zastávala funkciu generálnej tajomníčky strany, ostáva kancelárkou aj naďalej.

Kramp-Karrenbauer – päťdesiatšesťročná bývalá premiérka spolkovej krajiny Sársko získala 7. decembra na straníckom zjazde v Hamburgu 517 z celkovo 999 hlasov. Tesne tak porazila svojho hlavného konkurenta Friedricha Merza, ktorý si zabezpečil podporu 482 delegátov. Kramp-Karrenbauer mala aj podporu samotnej Merkel, naopak, Merz čelil podozreniam, že kandiduje len z pomsty k Merkel, ktorá ho pred rokmi odstavila z politického života.

Funkčné obdobie

Koniec na čele strany nemecká kancelárka oznámila koncom októbra. Zároveň informovala, že aktuálne funkčné obdobie nemeckej kancelárky, ktoré sa skončí v roku 2021, je jej posledné.

Politológovia upozorňujú na to, že s koncom vyštudovanej fyzičky, ktorá pôsobila aj na českej akadémii vied a krátko aj na Slovensku, prichádza koniec éry, počas ktorej nemecký kancelár osobne zažil pôsobenie Sovietskeho zväzu. Merkel totiž žila v Nemeckej demokratickej republike (NDR) a podľa politológov tak mala väčšie pochopenie pre postsocialistické krajiny ako Slovensko.