Europoslankyňa Anna Záborská opúšťa KDH, vysvetlila dôvody svojho odchodu

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská europoslankyňa Anna Záborská sa vzdala členstva v Kresťanskodemokratickom hnutí. Ako uviedla vo svojom stanovisku, cez víkend o tom písomne informovala predsedu KDH Alojza Hlinu. Členstva sa vzdala s okamžitou účinnosťou. Vo svojom vyhlásení sa zároveň obracia na členov KDH, aby im vysvetlila dôvody tohto kroku.

Správne smerovanie strany bolo

„Po zrelom uvážení som sa rozhodla po 30 rokoch členstva vystúpiť z KDH. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože projekt KDH som považovala za svoje životné poslanie. Rozumiem, že mnohí z vás budú prekvapení. Chápem, že niektorí mi to budú zazlievať, zatiaľ čo iným to možno bude aj ľúto. Avšak verím, že vzhľadom na naše dlhodobé priateľstvo sa ma pokúsite pochopiť. Poznáte ma a viete, že dobro a správne smerovanie strany boli pre mňa vždy prioritou a kedykoľvek som s jej smerovaním nesúhlasila, snažila som sa problémy riešiť vo vnútrostraníckej diskusii,“ adresovala členom hnutia.

Záborská verí, že zdieľajú jej pohľad, že strana založená na kresťansko-demokratických princípoch by mala byť, okrem iného, otvorená takejto diskusii a rešpektovať iný názor.

Postoj poškodzujúci samotné KDH

Poslanec NR SR Richard Vašečka, ktorý sa vlani uchádzal o post predsedu KDH minulý rok v októbri poukázal na to, že vedenie KDH bráni Anne Záborskej, jednej z najúspešnejších a najpresvedčivejších kresťanských političiek, kandidovať za vlastné hnutie za europoslankyňu.

„Takýto postoj vážne poškodzuje nielen samotné KDH, ale čo je dôležitejšie, aj kresťanskú politiku na národnej i európskej úrovni. To je aj dôvod, prečo sa k tomu vyjadrujem verejne. Moja zodpovednosť voči kresťanskej politike na Slovensku a v celej Európe má u mňa jednoznačne prednosť pred straníckou lojalitou,“ vysvetlil poslanec. Podľa neho je nezmyselné argumentovať v tomto prípade generačnou obmenou.

Uprednostniť osobný záujem je sebecké

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predpokladá, že europoslankyňa Anna Záborská sa mieni ďalej politicky angažovať, preto jej odchod z KDH považuje hnutie za trieštenie politickej scény a rozbíjanie hlasov kresťanských voličov, ktorých jednotu v súčasnej dobe Slovensko veľmi potrebuje.

Vyplýva to zo stanoviska hnutia, ktoré agentúre SITA poskytol jeho hovorca Stano Župa. „Je paradoxné, že práve v týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa Anna Záborská rozhodla k takémuto kroku. Je nám to ľúto a prajeme jej všetko dobré v osobnom živote. Zároveň jej chceme poďakovať za všetko dobré, čo pre KDH počas svojho dlhoročného pôsobenia urobila. KDH umožnilo pani Záborskej, aby bola viac ako 20 rokov v národnom a európskom parlamente,“ uviedlo KDH.

Zároveň v stanovisku dodali, že uprednostniť osobný záujem kandidovať pred záujmom celku a jednoty kresťanských a konzervatívnych voličov považuje KDH za nezodpovedné a sebecké.