Európski lídri budú na summite v Bruseli hovoriť o migrácii aj amerických clách

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini vo štvrtok odlieta na dvojdňové zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Lídri členských štátov majú na stole v prvom rade otázku migrácie, reformy azylového systému, ale nevyhnú sa ani clám, ktoré USA uvalili na svojho európskeho spojenca.

V4 doplní Macron

Pellegriniho pred začiatkom summitu už tradične čaká aj koordinácia pozícií v rámci Vyšehradskej skupiny. V4 doplní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, s ktorým bude Pellegrini rokovať aj v sobotu v Paríži.

Pellegrini už tento týždeň informoval poslancov Výboru NR SR pre európske záležitosti o pozíciách Slovenska. Myslí si, že v téme migrácie je už široký konsenzus na lepšej ochrane vonkajších hraníc. Slovensko sa na vrcholovej schôdzke vysloví aj za boj proti pašerákom a väčšiu podporu agentúre na ochranu hraníc – Frontexu a odmietneme povinné rozdeľovanie migrantov.

Podľa aktuálnych informácií je však Taliansko pripravené vetovať závery summitu, ak sa v nich nebude písať o nevyhnutnosti spoločnej zodpovednosti členských krajín za záchranu migrantov zachytených v Stredozemnom mori. Taliansko má novú vládu zloženú z populistického Hnutia piatich hviezd a nacionalistickej protimigračnej Ligy. Od nástupu vlády napríklad Taliansko odmieta prijať lode s utečencami.

Deklarácia o hybridných hrozbách

Premiéri a prezidenti sa na tomto summite pôvodne mali dohodnúť aj na reforme azylového systému, tzv. Dublinského dohovoru. Už teraz sa ale dá predpokladať, že k dohode nepríde. Slovensko bude trvať na tom, že akákoľvek dohoda o Dubline musí byť prijatá konsenzom, nie väčšinovým rozhodnutím.

Pomerne veľký konsenzus medzi európskymi lídrami panuje v téme bezpečnosti a obrany. Slovensko privíta pokrok medzi Európskou úniou a NATO a vyzveme na prehĺbenie spolupráce. Trváme na tom, že posilnená spolupráca v oblasti obrany (PESCO) nie je duplicitou NATO, ale európskym pilierom Aliancie.

V nadväznosti na chemický útok v Británii zo začiatku tohto roka by mali lídri prijať deklaráciu o hybridných hrozbách a odobriť reštriktívne opatrenia voči použitiu chemických zbraní.

Clá na oceľ a hliník

Veľkou témou bude aj obchod, konkrétne clá, ktoré USA uvalili na dovoz hliníka a ocele. Pellegrini už informoval, že na firmy ako napríklad U.S. Steel Košice by tieto clá nemali mať veľký dosah, keďže nie sú závislé od vývozu do USA.

„Spojené štáty sú dovozcom hliníka, zdražujú tak hliník sami sebe. Jednu tonu vedia vyrobiť, osem musia doviezť. Dobre tomuto rozhodnutiu nerozumieme, ale rešpektujeme to,“ povedal s tým, že väčším rizikom pre Slovensko by boli clá na autá. Americký prezident Donald Trump už na Twitteri napísal, že uvažuje o ich zavedení.

O clách na autá by sa mohlo v Bielom dome rozhodnúť na jeseň, dotklo by sa to aj automobiliek na Slovensku, ale ten dosah by podľa premiéra nebol značný, vplyv na tempo rastu HDP by bol 0,05 až 0,12 percentuálneho bodu.

„Je nepríjemné, ak budeme pokračovať v tejto obchodnej vojne. Dostaneme sa do špirály, z ktorej sa veľmi ťažko bude vystupovať. Verím, že USA to môžu prehodnotiť a vrátiť sa k tomu, že pre Európsku úniu dajú ešte trvalú výnimku. Automaticky by sme naše protiodvetné opatrenia stiahli,“ dodal premiér.

Rokovania o brexite

Premiéri a prezidenti sa budú venovať aj rokovaniam o brexite. Podporíme hlavného európskeho vyjednávača Michela Barniera. Pokiaľ ide o otvorenú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom, podporíme také riešenie, s ktorým budú Íri súhlasiť.

Premiér po skončení summitu odletí do Paríža. Tam ho v sobotu ráno aj v prítomnosti českého premiéra Andreja Babiša čakajú rokovania v Elyzejskom paláci. Po rokovaniach s prezidentom Macronom pôjdu do mestečka Darney. Toto mestečko má pre vznik Československa, ktorého sté výročie si tento rok pripomíname, obrovský význam.

Práve tu 30. júna 1918 francúzsky prezident Raymond Poincaré za prítomnosti Edvarda Beneša odovzdal československú zástavu 21. streleckému pluku československých dobrovoľníkov, ktorých vycvičili vo Francúzsku. Francúzsko ako prvý štát uznalo samostatné Československo vďaka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V meste je aj francúzsko-československé múzeum.