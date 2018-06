Farmári prišli pre sucho o vyše polovicu úrody, od vlády chcú elimináciu 80 percent následkov

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí farmári prišli v dôsledku sucha vlani v niektorých prípadoch až o viac ako 50 % produkcie. Žiadajú preto vládu eliminovať následky sucha až do výšky 80 %. Vláda v posledných týždňoch o náhrade škody spôsobenej suchom rokuje a do konca tohto roku by mala predstaviť finančnú pomoc poľnohospodárom.

Strana Most-Híd odškodnenie farmárov v čo najvyššej možnej výške odobrí. Informovali o tom v piatok na tlačovom brífingu štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai (Most-Híd) a predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová.

Podľa Gabriela Csicsaia je dopad sucha na život veľmi tvrdý a prvý, kto ho inkasuje, sú poľnohospodári. „Sucho je nevyspytateľná, no extrémna záležitosť. Kedysi na Slovensku pršalo celoplošne, no dnes počúvame o predpovedi zrážok na úrovni 50 – 60 % územia. Toto je veľmi nebezpečné. V roku 2017 katastrofálne sucho postihlo juhozápad Slovenska a niektoré podniky zaznamenali stratu produkcie viac ako 50 %. Tieto podniky prišli o veľké zdroje,“ uviedol v piatok Csicsai.

Pomoc pre postihnutých farmárov

Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Csicsai požaduje od vlády SR pomoc pre postihnutých farmárov suchom a garantuje, že strana Most-Híd, ktorej je členom, sa za nich v odškodnení postaví.

„V prípade postihnutých podnikov a farmárov je nevyhnutné a legitímne, aby vláda SR poskytla dotknutým farmárom podporu a začala sa zaoberať ich reálnym odškodnením. Môžem s radosťou povedať, že celá táto situácia postúpila do systému hodnotenia sucha, na základe čoho, môžeme tieto podniky zachrániť. Problémom je však fakt, že agrorezort zdroje čisto na záchranu takéhoto problému nemá a je jasné, že farmári sa obracajú na vládu, ktorá by mala tieto zdroje zabezpečiť. Za stranu Most-Híd môžem sľúbiť, že naši ministri túto požiadavku na vládu podporia. V dohľadnej dobe príde k vyriešeniu tejto situácie a verím, že do konca tohto roka vyriešime celý problém a v budúcnosti bude existovať záchranný systém – rizikový fond, ktorý môže sanovať takéto problémy,“ pokračoval Csicsai.

Výpadok produkcie slovenských farmárov

Farmári podľa správy Agrárnej komory Slovenska v rokoch 2016 a 2017 zožali úrodu v postihnutých oblastiach suchom iba na úrovni 30-40 %.

„Situácia je vážna a podľa nariadenia EÚ, farmári môžu byť kompenzovaní, ak vedia dokázať, že za posledné tri roky vedia vyčísliť výpadok produkcie viac ako 30 %. Po pripomienke vlády na aktualizáciu údajov sucha za rok 2017 sme tak vykonali. Na ministerstvo pôdohospodárstva sme minulý týždeň ako AKS predložili aktualizované údaje z minulého roka. Výpadok produkcie slovenských farmárov je podľa aktualizovaných údajov AKS až vo výške 38 miliónov eur a ohrozených má byť až 240 podnikov a 5 000 zamestnancov. Dane a odvody musia farmári naplniť miestnym samosprávam aj napriek výpadkom produkcie. Poľnohospodári teda chcú eliminovať straty až do úrovne 80 %, inak budú mať existenčné problémy,“ povedala Helena Patasiová.

Okrem juhozápadu Slovenska mali byť suchom podľa aktualizovaných údajov AKS postihnuté aj oblasti Senice, Skalice, Hlohovca a Trnavy.

„Momentálne sa naše údaje porovnávajú s údajmi Štatistického úradu SR a budúci týždeň bude ministerstvom pôdohospodárstva vydaná záverečná presná správa o škodách suchom,“ dodala Patasiová.