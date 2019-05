Fedor už vo voľbách kandidovať nebude, hovorí aj o rozvrate slovenskej politickej scény

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady SR z poslaneckého klubu koaličnej strany Most-Híd Martin Fedor nemá ambíciu pokračovať v politike.

„Sledujúc rozvrat slovenskej politickej scény v súčasnosti nemám ambíciu pokračovať, snažiť sa uchádzať o dôveru občanov v nasledujúcom období,“ uviedol pre agentúru SITA na otázku, či má ambíciu pôsobiť v politike aj po najbližších parlamentných voľbách.

Hlavná téma politiky v nasledujúcom období

Fedor je presvedčený, že hlavnou témou politiky v nasledujúcom období bude, ako vniesť stabilitu do fungovania inštitúcii, ale aj do politického systému na Slovensku.

„Vidíme nebývalú roztrieštenosť politickej scény, každý akoby sa hádal s každým a toto je niečo, čo zakladá negatívne tendencie do budúcnosti. Takže ja by som veľmi rád videl skôr tendencie ku kooperatívnosti, dostredivosti politikov a politických strán a nie tendencie k radikalizácii, izolácii jednotlivých skupín obyvateľstva. Pretože to nevedie k ničomu dobrému. Vedie to k zacykleniu politiky, k nenávisti a nevedomosti. Jednoducho, potrebujeme sa viac sústrediť na to, čo je viac potrebné,“ uviedol poslanec NR SR.

Rôzne kultúrne vojny

Poslanec z poslaneckého klubu Mosta-Híd vníma, akoby sa v súčasnosti viedli rôzne kultúrne vojny.„Som presvedčený o tom, že niekto by mal priniesť aj nový, racionálny pohľad na to, že potrebujeme riešiť fungovanie vecí verejných z pohľadu nie ideologického, nie hysterického, ale z pohľadu, čo je výhodné pre občanov,“ priblížil svoj pohľad.

Nedokáže pochopiť, ako nám tu narástli názory spochybňujúce Európsku úniu, či potrebu fungovania SR v rámci kolektívnej bezpečnosti. „Nedokážem pochopiť to, keď niekto hovorí, že môžeme zvyšovať výdaje štátu donekonečna a rozdávať a že sa to nedotkne budúcich generácií. V týchto troch oblastiach ja by som videl určite priority politických elít aj do budúcich parlamentných volieb,“ vyhlásil Fedor.

Martin Fedor vystúpil po parlamentných voľbách v roku 2016 zo strany #Sieť. Následne vstúpil do poslaneckého klubu Mosta-Híd, v ktorom pôsobí aj v súčasnosti.