Fico dostal vlastnou lopatou po hlave, tvrdí Kollár a podľa Matoviča cielil na voličov Kotlebu

Za hanebné a nedôstojné vo štvrtok označili viacerí opoziční politici výroky Roberta F., pre ktoré čelí obvineniu polície. Národná kriminálna agentúra predsedu Smeru-SD obvinila z hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu pre jeho obhajovanie výrokov odsúdeného bývalého poslanca ĽSNS Milana Mazureka.

Šéf OĽaNO Igor Matovič sa domnieva, že predseda Smeru-SD cielil na voličov Mariana Kotlebu. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár zas tvrdil, že za vyslovenie názoru, hoci aj zlého, by nemal byť nikto trestne stíhaný.

Nedôstojné pre vrcholového politika

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga označil výroky Roberta F. za hanebné a nedôstojné pre vrcholového politika a bývalého premiéra. Podľa predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča Robert F. veľmi dobre vedel, že schvaľovaním trestného činu Mazureka sa sám dopustí trestného činu.

„Napriek tomu to vypočítavo spravil, lebo vedel, že za tento skutok bude obvinený, obžalovaný a odsúdený. A to všetko s cieľom, aby sa pred voľbami priblížil k voličom Mariana Kotlebu,“ priblížil Matovič v stanovisku pre agentúru SITA.

Považuje za poľutovaniahodné, že sa k takýmto praktikám uchyľuje bývalý trojnásobný premiér len preto, lebo sa vraj obáva, že jeho pobyt na slobode sa nezadržateľne kráti.

Sám si odsúhlasil zákon

„Verím, že rovnako odvážni budú aj ďalší vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí po voľbách vyšetria aj trestné činy, za ktoré Robert Fico vo väzení aj reálne skončí,“ vyhlásil Matovič.

Zákon, podľa ktorého Roberta F. stíhajú, si odsúhlasil on sám, myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Ako informoval agentúru SITA, jeho hnutie bolo proti tomuto návrhu a preto proti nemu aj hlasovalo.

„Myslíme si, že za vyslovenie názoru by človek nemal byť trestne stíhaný. Robert F. dostal vlastnou lopatou po hlave. Uvedomujem si, že to povedal v návale emócií a že sa s týmto názorom mohla stotožniť veľká časť krajiny, cez to všetko, dnes je to trestným činom,“ konštatoval Kollár. Meter však musí podľa neho platiť pre všetkých rovnako.

„Po voľbách 2020 sa hnutie Sme rodina bude snažiť tento návrh zákona upraviť preto, lebo za názor, aj keď je zlý, by nikto nemal byť stíhaný ako v 50. rokoch,“ dodal líder hnutia.

Najviac zákaziek získala NAKA

Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík považuje za šialené, čo sa v tejto krajine deje. „Za dvanásť rokov vlády Roberta F. boli napáchané miliardové škody, prebieha tu denno-denná korupcia pred očami svedkov a patríme k najskorumpovanejším krajinám Európy. Občania necítia podporu štátu, neriešia sa dlhodobé súdne spory, ťaháme sa tu v mori byrokracie a nikto, kto má v tejto krajine nejakú moc, to nerieši. A Robert F., pôvodca tohto zla, ten, ktorý naťahal do politiky zlodejov a oligarchov, je namiesto tohto všetkého obvinený z hanobenia rasy. Je naozaj najvyšší čas na nové voľby,“ vyhlásil Sulík.

Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) mohla NAKA obviniť Roberta F. až po voľbách. „Nevidíme nejaký zásadný dôvod, prečo to bolo nevyhnutné teraz. Efektom bude len to, že urobia z Roberta F. martýra a Kotleba z obavy o svojich voličov pritvrdí svoju komunikáciu,“ uvádza sa v stanovisku KDH, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca hnutia Stano Župa.

Spoločnosť podľa hnutia očakáva konanie vo veci Trnka – Počiatek a iných skutočností. „Zdá sa, že najviac zákaziek na robenie reklamy v predvolebnom zápase od politických strán získala NAKA. Dvetisíc billboardov nemá ten efekt ako keď vás NAKA obviní tri mesiace pred voľbami z niečoho, za čím je cítiť politiku. Reklamné služby NAKA už ´využilo´ OĽaNO a teraz aj Smer,“ uzavrelo KDH.

Najhoršie obavy Rajtára

Nezaradený poslanec a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár sa domnieva, že šéf Smeru-SD schvaľovaním Mazurekových výrokov naozaj spáchal trestný čín.

„Sme však nútení vysloviť obavu, či toto trestné stíhanie bude viesť aj k promptnej obžalobe a následnému odsúdeniu Roberta Fica. To najhoršie, čo sa môže stať, je to, aby orgány činné v trestnom konaní urobili z tohto populistického politika pred voľbami martýra, ktorý vďaka tomu vyhrá voľby,“ dodal.

Extrémistické výroky

Milan Mazurek zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) prišiel po tom, čo bol právoplatne odsúdený za extrémistické výroky, o mandát poslanca Národnej rady SR a musel zaplatiť peňažný trest 10-tisíc eur. Bývalý premiér vo videu reagoval, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov.

„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zákrokoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ uviedol Fico na adresu rozhodnutia súdu.

Mazurek podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov. Ako poslanec Národnej rady SR vtedy napríklad povedal, že „150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém“.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko všetky parlamentné i mimoparlamentné politické strany, ktoré sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky blížia k hranici potrebnej na vstup do parlamentu.