Fico politicky omladol. Dobehne Pellegriniho?

Po parlamentných voľbách stratil vôľu politicky žiť. Nechcelo sa mu ani len chodiť do diskusií v elektronických médiách. Odvrátila sa od neho najpopulárnejšia tvár Peter Pellegrini, ktorý si založil vlastnú stranu Hlas. Už koncom vlaňajšieho roka sa však karta začala obracať, líder Smeru Robert Fico sa politicky prebral a takmer každý deň dáva o sebe čoraz silnejšie vedieť.

Podľa analytikov mu koalícia dodala náboje, ktorými po nej neustále „páli“. Následne začala stúpať aj popularita Smeru. Zatiaľ ťažko povedať, kde sú hranice Fica a jeho strany. Kam až môžu siahať. Dôvodov, prečo je tomu tak, sa ponúka viacero. Navyše, ide o politika, ktorý je veľmi zručný v snahe znovu získať moc.

Predsedov staronový začiatok

Spúšťacím mechanizmom rastu Smeru v prieskumoch bola podľa sociológa Pavla Haulíka aktivita predsedu strany. „Prebudil sa a ako keby nabral druhú mladosť. Jeho prístup a dynamika pripomína počiatočné obdobie, keď Smer vznikal. Samozrejme, dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, ale do istej miery to účinkuje,“ usúdil Haulík.

Druhým faktorom rastu je podľa sociológa model, na ktorom bola postavená porážka Smeru v predchádzajúcich voľbách. Išlo o obraz, kedy Smer spôsobuje nešetrné narábanie s financiami až po úroveň rozkrádania a korupcie. To však podľa sociológa nie je len špecialita Smeru.

„Keďže tento moment časť verejnosti pochopila tak, že to nebolo celkom odôvodnené poukazovanie a v plnej miere sa ukázala neschopnosť tejto koalície vládnuť, tak sa začali vracať aj hlasy Smeru,“ zhodnotil.

Zľava: Niekdajší šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda a predseda Smeru Robert Fico. Dvaja hlavní súperi. Po Dzurindovi prebral taktovku šéf OĽaNO Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/AP.

Kľúčový moment na súdoch

Politológ Tomáš Koziak hovorí, že Ficovi ťažkú muníciu poskytoval Igor Matovič (OĽaNO) so svojou nešťastnou komunikáciou v čase pandémie či pri vládnej kríze.

„Ďalším faktorom je, že Fico rozumie moci a dokáže sa politicky rozhodovať nielen intuitívne, ale aj na základe racionálneho kalkulu na rozdiel od Matoviča, ktorý je intuitívny politik,“ poznamenal politológ.

Podľa neho Ficovi môžu tiež pomôcť rozsudky nad nominantami predchádzajúcej vlády, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe a ukáže sa, že skutok sa nestal alebo neexistujú presvedčivé dôkazy.

„Fico teraz kričí, že tí ľudia sú nevinní a sú to politickí väzni. U mnohých voličov to zarezonuje. Ale ak dôjde k ich odsúdeniu, Fica to poškodí a môže aj rozhodnúť o jeho politickej budúcnosti,“ povedal Koziak.

Miliónový argument