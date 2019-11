Fico sa vyjadril k paktu o neútočení a vyzval Kisku, aby vysvetlil svoj vzťah so mafiánom Žembom

aktualizované 11. novembra, 16:18

Predseda Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že pakt o neútočení chráni opozičné strany pred ich vlastnými kauzami. „To, čo v pondelok predviedli predstavitelia niektorých opozičných strán, nie je nič iné ako sebaochrana pred sebadeštrukciou. Okolo nich je toľko špiny a toľko káuz, že si museli povedať – nebudeme na seba útočiť a nebudeme tieto kauzy na seba vyťahovať,“ vyhlásil.

Každé stretnutie končí útokom na Smer-SD

Reagoval tak na predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku, ktorý v pondelok pristúpil k dohode koalície strán Progresívne Slovensko/Spolu s Kresťanskodemokratickým hnutím o neútočení.

Fico by podľa jeho slov „na tento nezmyselný akt vôbec nereagoval“, ale keďže sa podľa neho každé stretnutie opozičných lídrov končí útokom na Smer, reagovať musí.

Fico vyzval Kisku, aby povedal, aký bol jeho vzťah k šéfovi podtatranského podsvetia Ondrejovi Žembovi „v súvislosti s podvodmi s pozemkami“. Šéf Smeru-SD nazval exprezidenta niekoľkokrát daňovým podvodníkom a úžerníkom.

Dohoda s novou „formulkou“

Lídra PS Michala Trubana označil za narkomana a predsedu Spolu Miroslava Beblavého za Gorilie mláďa.

Podľa Kisku strana Za ľudí rastie, predseda Smeru-SD Fico cíti, že končí a má strach. „V takýchto chvíľach vždy vymýšľa konšpiračné teórie. Je to jeho stará, aj keď neúspešná taktika. Už mu to nevyšlo pri scientológoch ani Sorosovi, teraz našiel nejakého mafiána, ktorého som v živote nevidel. Nakoniec to vždy po jeho vymyslených príbehoch dopadlo zle – pre neho,“ povedal Kiska. Jeho stanovisko agentúre SITA zaslal tím Za ľudí.

Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli. Do dohody sa začlenila „formulka“, že strany vylučujú akúkoľvek formu spolupráce so Smerom-SD, Slovenskou národnou stranou a Ľudovou stranou Naše Slovensko.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku.