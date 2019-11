Doťahovanie sa skončilo, Kiska podpísal s PS/Spolu a KDH pakt o neútočení

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska v pondelok pristúpil k dohode koalície strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) o neútočení. Ako Kiska povedal na tlačovom brífingu, je rád, že sa do tejto dohody začlenila „formulka“, že strany vylučujú akúkoľvek formu spolupráce so Smerom-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS).

Mechanizmus zmierovacieho konania

Strany sa ďalej prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania.

Predseda PS a volebný líder koalície PS/Spolu Michal Truban zdôraznil, že sú pred nami kľúčové voľby, ktoré môžu zo Slovenska spraviť modernú a férovú krajinu.

„Ľudia môžu mať pocit, že aj samotná opozícia sa háda. My v PS/Spolu si to uvedomujeme a robíme všetko pre to, aby sme dokázali spolupracovať. Musíme ľuďom ukázať, že spolu vieme sedieť, že spolu vieme rozprávať a že spolu vieme aj niečo podpísať. Som rád, že k tejto dohode, ktorá doteraz veľmi dobre funguje, pristúpila aj strana Andreja Kisku,“ uviedol na spoločnom brífingu Truban.

Koalícia do budúcoročných volieb

Bývalý prezident a líder strany Za ľudí je presvedčený o tom, že tak ako v minulosti, aj teraz Slovensko zaberie, príde k zmene a krajina sa vráti späť občanom. „K tomu musia voliči vidieť signály, že je tu pripravená skupina ľudí, ktorá dokáže zostaviť stabilnú, silnú a zodpovednú vládu,“ priblížil.

Zároveň nevylúčil spoločnú koalíciu strán do budúcoročných parlamentných volieb. „Ak bude situácia dramatická, mali by sme sa vedieť dohodnúť do 24 hodín. Teraz však takéto signály nemám,“ objasnil exprezident.

Pristúpenie strany Za ľudí k tomuto paktu ocenil aj predseda Spolu Miroslav Beblavý. „Podstatou dohody je, že napriek rozdielom máme ochotu ísť spoločnou cestou. Aby po voľbách neostali ľudia na Slovensku sklamaní,“ dodal Beblavý.

V dohode doplnili „formulku“

Pakt o neútočení uzavrela koalícia PS/Spolu s KDH ešte v júli. Kiska vtedy vyjadril prekvapenie nad tým, že v dokumente, ktorý predstavitelia troch strán podpísali, chýba vylúčenie spolupráce so Smerom-SD, SNS a „extrémistami“.

Po doplnení tejto „formulky“ strana Za ľudí vyhlásila, že sa k dohode pridá. Pôvodne tak mala učiniť minulý týždeň v pondelok, no z dôvodu náhlej zmeny programu predsedov koalície však z toho nakoniec zišlo.

PS/Spolu malo Kiskovi mailom oznámiť, že im v priebehu dňa dohodu na podpis doručí kuriér. Líder strany Za ľudí však uviedol, že taký dôležitý dokument by mali podpísať osobne a preto je pripravený spoločne nájsť náhradný termín.