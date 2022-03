Fínsko a Švédsko prehĺbia obrannú spoluprácu, ruská invázia mení pohľad na vstup do NATO

Fínsko a Švédsko sa zaviazali ďalej prehĺbiť obrannú spoluprácu, vrátane spolupráce s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Podľa fínskej premiérky Sanny Marin, „ruská vojna proti európskemu národu ohrozuje európsky bezpečnostný poriadok“.

Fínsko i susedné Švédsko roky odolávali možnosti vstupu do NATO, no ruská invázia na Ukrajinu zmenila situáciu. Podľa najnovších prieskumov v súčasnosti viac ako 50 % ľudí vo Fínsku i Švédsku podporuje členstvo v NATO, no ich vlády sú v tomto smere opatrnejšie.

„Je veľmi pochopiteľné, že sa v dôsledku ruského útoku na Ukrajinu mení myšlienkové nastavenie našich obyvateľov,“ konštatovala ďalej Marin, no odmietla sa vyjadriť, či Fínsko požiada o status nečlenského spojenca NATO.

Švédska premiérka Magdalena Andersson zase konštatovala, že spolupráca krajiny s NATO je zrejme „bližšia ako kedykoľvek predtým“ a bude sa diskutovať o zbližovaní s alianciou.