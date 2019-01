Foto: Cenu SAG pre najlepšie herecké obsadenie získal Čierny panter, ocenený bol aj Rami Malek

LOS ANGELES 28. januára (WebNoviny.sk) – Cenu hereckej asociácie Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) pre najlepšie herecké obsadenie filmu, ktorá je obdobou ceny pre najlepší film, získala marvelovská komiksovka Čierny panter.

Asociácia pritom ocenila aj výkony kaskadérov v snímke. Individuálne trofeje si vyslúžili Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Glenn Close (Manželka), Mahershala Ali (Zelená kniha) a Emily Blunt (Tiché miesto).

V televíznych kategóriách bodovali herecké obsadenia seriálov This Is Us (2016) a The Marvelous Mrs. Maisel (2017), pričom druhý menovaný vyniesol sošky aj Tonymu Shalhoubovi a Rachel Brosnahan.

Ceny za herecké výkony v televízii si odniesli aj Jason Bateman (Ozark), Sandra Oh (Na muške), Darren Criss (American Crime Story: Versace) a Patricia Arquette (Útek z väzenia v Dannemore).

Počas galavečera Screen Actors Guild Awards, ktorý v noci na dnes v Los Angeles Shrine Auditorium Expo Hall moderovala Megan Mullally, udelili aj cenu za celoživotné dielo Alanovi Aldovi.

Víťazky a víťazi 25. ročníka udeľovania Screen Actors Guild Awards: FILMY Najlepšie herecké obsadenie: Čierny panter (Angela Bassett, Chadwick Boseman, Sterling K. Brown, Winston Duke, Martin Freeman, Danai Gurira, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Forest Whitaker, Letitia Wright)

Herec v hlavnej úlohe: Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Herečka v hlavnej úlohe: Glenn Close – Manželka

Herec vo vedľajšej úlohe: Mahershala Ali – Zelená kniha

Herečka vo vedľajšej úlohe: Emily Blunt – Tiché miesto Najlepšie výkony kaskadérov vo filme: Čierny panter TELEVÍZIA Najlepšie herecké obsadenie dramatického seriálu: This Is Us (Eris Baker, Sterling K. Brown, Niles Fitch, Mackenzie Hancsicsak, Justin Hartley, Faithe Herman, Jon Huertas, Melanie Liburd, Chrissy Metz, Mandy Moore, Lyric Ross, Chris Sullivan, Milo Ventimiglia, Susan Kelechi Watson, Hannah Zeile)

Najlepšie herecké obsadenie komediálneho seriálu: The Marvelous Mrs. Maisel (Caroline Aaron, Alex Borstein, Rachel Brosnahan, Marin Hinkle, Zachary Levi, Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Brian Tarantina, Michael Zegen)

Herec v dramatickom seriáli: Jason Bateman – Ozark

Herečka v dramatickom seriáli: Sandra Oh – Na muške

Herec v komediálnom seriáli: Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Herečka v komediálnom seriáli: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Herec v televíznom filme alebo limitovanej sérii: Darren Criss – American Crime Story: Versace

Herečka v televíznom filme alebo limitovanej sérii: Patricia Arquette – Útek z väzenia v Dannemore Najlepšie výkony kaskadérov v komediálnom alebo dramatickom seriáli: Glow 55. výročná cena SAG za celoživotné dielo: Alan Alda

Informácie pochádzajú z webstránky www.sagawards.org.