Foto: Dukátová sa vrátila do kajaka, na rady sa pýta aj Kuzminovej

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Ešte začiatkom jari sedela slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Jana Dukátová vo svojom kajaku priamo na vode, v polovici júna priviedla na svet dcérku Líviu a tri mesiace po pôrode si opäť sadla do lode. Bolo to iba na tichej vode v Karloveskej zátoke a tieto okamihy si 35-ročná Bratislavčanka neskutočne užívala.

„Je to fantastický pocit. Začali sa mi vynárať živé spomienky na detstvo. Je skvelé opäť cítiť vôňu vody a jej žblnkot pri zábere. Uvedomila som si, že v roku 1993 som si práve v tejto zátoke prvýkrát sadla do kajaka. Už som spomínala, že po pôrode akoby som začínala od začiatku, tak tieto vnemy to len umocňujú,“ prezradila bezprostredne po tom, ako sa ocitla opäť na brehu. Jej dcérka ju už čakala na brehu spolu s partnerom a trénerom Róbertom Orokockým.

Cíti sa dobre aj fyzicky

Už pred mesiacom v rozhovore pre agentúru SITA Jana Dukátová priznala, že každučký okamih materstva ju neskutočne napĺňa. Odvtedy sa na tom nič nezmenilo.

„Byť matkou je obrovská a určite najväčšia radosť, je to fantázia. Niečo ako životný reštart. Od detstva žijem športom a sústredím sa na to, aby som v ňom dosiahla maximum. Keď sa to zráta, sú to roky. Teraz ide o reštart, po mentálnej aj fyzickej stránke. Všetko po pôrode bolo super, maličká je pokojné bábätko a aj v noci dobre spáva. Mám sa fajn, cítim sa aj dobre fyzicky. Nie som cez deň ‚vypnutá‘ a môžem aj niečo robiť,“ priznala Jana Dukátová.

Najbližšie týždne venuje tréningom v posilňovni a na tichej vode. „Chce to čas, no koncom septembra sa snáď dostanem aj na divokú vodu,“ povedala. V kalendárnom roku 2018 má v pláne tréningové sústredenia v Prahe a španielskom Seu d’Urgell. „Kanál v Troji je na techniku najlepší,“ priznala. Koncom roka chce odcestovať na dlhší tréningový pobyt do Austrálie.

Ambasádorka Európskeho týždňa športu

V súčasnosti má navyše povinnosti aj ako ambasádorka Európskeho týždňa športu.

„V tejto pozícii ma čaká už druhý rok a tentokrát si to prežívam ešte viac ako ľudia, ktorí si zašportujú popri práci len rekreačne. Tak, ako ja teraz vnímam tréningy, tak sa asi oni cítia, keď si dajú tréning po práci a večer sú úplne ‚vyradení‘. Tak sa ja teraz cítim po tréningu,“ povedala šiesta najlepšia kajakárka z OH 2012 v Londýne a štvrtá z olympijskej súťaže o štyri roky neskôr v brazílskom Riu de Janeiro.

Svoj športový návrat konzultuje s inými športovkyňami, ktoré sa počas profesionálnej športovej kariéry stali matkami a vrátili sa do súťažného kolotoča v top forme.

Skúsenosti zbiera od španielskej kajakárky Maialen Chourrautovej, slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej či rýchlostnej kanoistky Martiny Gogolovej. „Nemáme čas učiť sa na vlastných chybách, preto získavame informácie, kde sa dá. Cieľom je vyhnúť sa prešľapom a čo najlepšie sa pripraviť na nasledujúce sezóny,“ priznala Dukátová.