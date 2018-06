Olympionička Jana Dukátová priviedla na svet dcéru Líviu, o konci kariéry ešte neuvažuje

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Úspešná slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Jana Dukátová sa v pondelok 11. júna stala mamou dcérky Lívie.

Tridsaťštyriročná bratislavská rodáčka tvorí pár so svojim trénerom a manažérom Róbertom Orokockým, s ktorým spoločne žije už od OH 2012 v Londýne. „Janka aj dcéra Lívia sú v poriadku,“ informoval agentúru SITA Róbert Orokocký.

Historický prvá majsterka sveta v C1 Jana Dukátová doteraz štartovala na dvoch olympiádach, v Londýne 2012 skončila šiesta a v Riu de Janeiro 2016 štvrtá. Na svojom konte má dovedna osem medailí z MS (3-4-1), z toho päť individuálnych (2-3-0). Skúsená športovkyňa si v januári, keď informovala o svojom tehotenstve, nepripúšťala, že by materstvo pre ňu znamenalo koniec súťažnej kariéry.

„Ak všetko pôjde bez komplikácií, tak v jari 2019 vycestujem do Austrálie a začnem sa naplno pripravovať na olympijskú kvalifikáciu do Tokia. Avizovala som, že na OH 2020 by som chcela nielen štartovať, ale zabojovať tam aj o medailu. Nič na tomto sne zatiaľ nemení ani moje tehotenstvo,“ povedala Dukátová v januári pre denník Šport.