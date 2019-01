Foto: Martin „Fefe“ Žúži si svoju premiéru na Plese v opere poriadne vychutnal

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – Gitarista kapely Hex Martin „Fefe“ Žúži si svoju premiéru v polohe hosťa na Plese v opere v sobotu poriadne vychutnal. „Bolo to výborné, mali sme tam s manželkou veľa známych a tým, že sme na plese kedysi s Hexom aj hrali, už som túto akciu poznal. Nebolo to pre mňa nič nové a cítil som sa veľmi príjemne,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

Obliecť sa do gala známemu hudobníkovi podľa vlastných slov nerobí najmenší problém. „Ja som zvyknutý občas chodiť aj na takéto podujatia. Napriek tomu, že to vyzerá, že by som mal chodiť iba v koženej bunde a roztrhaných rifliach, aj v gala sa cítim veľmi príjemne. Bolo to perfektné,“ zhodnotil Fefe.

Počas večera sa zanietený gitarista našiel najmä v pozorovaní pódia. „To ma veľmi baví, lebo to často nezažívam, aj keď by som to pódium rád videl z druhej strany vždy. Na plese bolo super to sledovať, pretože tam všetci hrali perfektne. Pozoroval som ich a na chvíľku som bol aj vďačný, že na tom pódiu nemusím práve stáť, no po čase som tým hudobníkom už trochu závidel, pretože v tomto prípade by som na tej druhej strane stál aj celkom rád. To vás občas tak samo ženie, túžite vyskočiť hore a ukázať aj to svoje,“ podotkol Fefe.

To však známy gitarista napokon neriskoval a vychutnal si iba tanečný parket. „Ja myslím, že som dobrý tanečník, za mlada som bol dokonca brake dancer! Som ten ročník, že ma zasiahla práve táto vlna, všetci sme to cvičili a dodnes to zo mňa občas vyjde,“ zasmial sa.