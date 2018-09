Foto: Primetime Emmy ovládol Marvelous Mrs. Maisel, ocenili aj vraždu Versaceho či Hry o tróny

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Nočné udeľovanie televíznych cien Primetime Emmy ovládol seriál Marvelous Mrs. Maisel (2017), ktorý si vyslúžil päť trofejí.

V losangeleskom Microsoft Theater ho vyhlásili za najlepší komediálny seriál, predstaviteľka titulnej úlohy Rachel Brosnahan si vyslúžila cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe komediálneho seriálu, Alex Borstein dostala Emmy pre najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu a dve trofeje si prevzala tvorkyňa série Amy Sherman-Palladino, ktorú ocenili za scenár a réžiu pilotnej časti.

Tri ceny získala v rámci 70. ročníka udeľovania cien americkej Akadémie televíznych umení a vied druhá sezóna antológie American Crime Story (2016) venovaná vražde módneho návrhára Gianniho Versaceho.

Vyhlásili ju za najlepšiu limitovanú sériu, Darren Criss, ktorý stvárnil vraha Andrewa Cunanana, triumfoval v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série alebo filmu a Ryan Murphy si prevzal cenu za réžiu.

Najlepším dramatickým seriálom je Hra o tróny (2011), pričom druhú trofej pre obľúbené fantasy získal Peter Dinklage v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu.

V rovnakej ženskej kategórii si cenu prevzala Thandie Newton (Westworld). Emmy pre herca a herečku v hlavných úlohách dramatických seriálov získali Matthew Rhys (V službách KGB) a Claire Foy (The Crown). Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com.

Primetime Emmy 2018

prehľad víťazov a víťaziek cien vo vybraných kategóriách:

Najlepšia limitovaná séria: American Crime Story: Versace

Najlepší komediálny seriál: The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší dramatický seriál: Hra o tróny

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série alebo filmu: Darren Criss (American Crime Story: Versace)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série alebo filmu: Regina King (Seven Seconds)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Bill Hader (Barry)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Matthew Rhys (V službách KGB)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Claire Foy (The Crown)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série alebo filmu: Jeff Daniels (Godless)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série alebo filmu: Merritt Wever (Godless)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Henry Winkler (Barry)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Peter Dinklage (Hra o tróny)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Thandie Newton (Westworld)

Scenár dramatického seriálu: Joel Fields a Joe Weisberg (V službách KGB)

Réžia dramatického seriálu: Stephen Daldry (The Crown)

Scenár komediálneho seriálu: Amy Sherman-Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel)

Réžia komediálneho seriálu: Amy Sherman-Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel)

Scenár limitovanej série alebo filmu: William Bridges a Charlie Brooker (USS Callister – Čierne zrkadlo)

Réžia limitovanej série alebo filmu: Ryan Murphy (American Crime Story: Versace)

Najlepšia súťažná reality šou: RuPaul’s Drag Race

Zábavná skečová šou: Saturday Night Live

Zábavná talk šou: Last Week Tonight