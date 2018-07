Foto: Štátne železnice predstavili nové vozne, interiér je inšpirovaný Dunajom aj Čičmanmi

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) nasadí do prevádzky v diaľkovej doprave postupne 50 modernizovaných a 35 nových osobných vozňov druhej a čiastočne prvej triedy. Premávať budú v rámci rýchlikov na medzinárodnej trase medzi Žilinou a Prahou a na domácej trati Bratislava – Košice.

Celková investícia by mala dosiahnuť 105,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Štátny osobný vlakový dopravca v utorok predstavil na Hlavnej stanici v Bratislave vlakovú súpravu s novým a modernizovaným vozňom, ako aj s vozňom pred obnovou.

Vyššia kvalita cestovania

Zámerom ZSSK je najmä zvýšenie kvality cestovania a posilnenie vnímania značky národného prepravcu. Modernizáciu vozňov za 37,4 mil. eur bez DPH zabezpečuje spoločnosť ŽOS Trnava, a. s. spolu so subdodávateľmi a nové vozne na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu dodá ŽOS Vrútky, a. s. za 68,3 mil. eur bez DPH.

Nový interiér vozňov zahŕňa moderné a tradičné prvky, je inšpirovaný Dunajom i Čičmanmi. Za moderným vzhľadom je dizajnérska firma Aufeer Design, ktorá spolupracovala, napríklad, so spoločnosťami České dráhy, Stadler a Bombardier.

„Veríme, že peniaze na investície sú využité účelne. Cestujúci si žiadajú viac – vyššiu kvalitu a lepšie služby. A to je to, čo chceme ponúknuť, aby ľudia presadli z áut do vlakov,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký.

ZSSK sa pri modernizácii vlakov inšpirovala kultúrou, históriou aj prírodným dedičstvom Slovenska a z materiálov vsadila po novom na drevený dekor. Ľudový čičmiansky motív bude na poťahoch sedadiel a Dunaj budú symbolizovať barové línie v reštauračných vozňoch.

Reakcia na okolité krajiny

„Snažili sme sa vytvoriť niečo, čo bude originálne. Som presvedčený, že žiadna iná železnica na svete nebude mať rovnako vyzerajúce vozne ako my“, uviedol Hlubocký.

Podoba nových vozňov je podľa člena predstavenstva a riaditeľa úseku obchodu ZSSK Karola Martinčeka reakcia na stav železničného sektora v okolitých krajinách.

„Rakúske železnice pripravujú rekonštrukciu trate medzi Viedňou a Bratislavou cez Marchegg, trať má byť stavaná na 200-kilometrovú rýchlosť. S touto víziou sme počítali, takže podvozky na vagónoch sú konštrukčne stavané na rýchlosť 200 km,“ povedal Martinček.

Všetky vlaky, ktoré ZSSK v budúcnosti nakúpi, by mali byť schopné po určitých jemných nastaveniach jazdiť v diaľkovej doprave rýchlosťou 200 km a v regionálnej 160 km. V Česku zas plánujú modernizovať trať z Prahy cez Brno k hranici so SR na rýchlosť 200 km.

Povolenie od Dopravného úradu

„Chceme pripraviť investície v budúcnosti tak, aby sme vedeli využívať novú infraštruktúru,“ dodal Martinček. Nové vozne prešli skúškami v ČR a v najbližšom čase by mali získať povolenie od Dopravného úradu.

Národný prepravca bude pokračovať v modernizácii ďalších desiatok vozňov. „Vozový park na to, aby fungoval, tak potrebuje neustále investície. Sme v tom závislí tiež od štátu, keďže sme súčasťou rozpočtu verejnej správy a ministerstvo financií nám schvaľuje investície. Všetky investičné výdavky sú závislé od toho, či nám to schváli ministerstvo financií,“ dodal Hlubocký.

ZSSK potrebuje na investície ročne zhruba 60 až 70 mil. eur. Investícia do nákupu elektrických jednotiek dosahuje 160 mil. eur a do dieselových jednotiek 77 mil. eur (tieto náklady sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie).